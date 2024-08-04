На Тисі затримали чоловіків призивного віку - новини України

У ДПСУ розповіли, як часто затримують чоловіків на Тисі
Прикордонники Мукачівського прикордонного загону щотижня затримують як групи людей, так і одинаків, які намагається незаконно перейти кордон України, перепливши річку Тиса. Більше випадків фіксують саме у темний час доби.
Про це Новини.LIVE розповіли прикордонники Мукачівського загону.
"Думають, що вночі буде простіше перепливти Тису, бо їх менше хто побачить. Але це гірше для чоловіків, бо вони не розуміють, куди йдуть, що це взагалі за річка і який вона має вигляд. Ось на днях ми затримали 4 особи, яких переправники запевнили, що річка неглибока, по пояс, тому вони не боялися, поки не побачили", — наголосили прикордонники.
У ДПСУ наголосили, що гірська річка Тиса — це не ставок у селі і не водосховище. Вона є досить непередбачуваною. Зокрема, через холодні та стрімкі підводні течії.
"Ніхто не уявляє, що 20-30 см від поверхні води багато різного каміння. Течія може знести, вдаритесь головою, втратити свідомість і людина може загинути. До того ж тіло розігріте, на вулиці спека, а річка дуже холодна і якщо забігти в неї — в якийсь момент просто може зупинитися серце. Або ж коли візьме судома", — попередили прикордонники.
Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії до України у водах Тиси загинуло 37 чоловіків. Водночас ця цифра може бути більшою, оскільки не завжди вдається знаходити тіла.
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