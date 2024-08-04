На Тисі затримали чоловіків призивного віку - новини України

Прикордонники Мукачівського загону. Фото: ДПСУ

Прикордонники Мукачівського прикордонного загону щотижня затримують як групи людей, так і одинаків, які намагається незаконно перейти кордон України, перепливши річку Тиса. Більше випадків фіксують саме у темний час доби.

Про це Новини.LIVE розповіли прикордонники Мукачівського загону.

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"Думають, що вночі буде простіше перепливти Тису, бо їх менше хто побачить. Але це гірше для чоловіків, бо вони не розуміють, куди йдуть, що це взагалі за річка і який вона має вигляд. Ось на днях ми затримали 4 особи, яких переправники запевнили, що річка неглибока, по пояс, тому вони не боялися, поки не побачили", — наголосили прикордонники.

У ДПСУ наголосили, що гірська річка Тиса — це не ставок у селі і не водосховище. Вона є досить непередбачуваною. Зокрема, через холодні та стрімкі підводні течії.

"Ніхто не уявляє, що 20-30 см від поверхні води багато різного каміння. Течія може знести, вдаритесь головою, втратити свідомість і людина може загинути. До того ж тіло розігріте, на вулиці спека, а річка дуже холодна і якщо забігти в неї — в якийсь момент просто може зупинитися серце. Або ж коли візьме судома", — попередили прикордонники.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії до України у водах Тиси загинуло 37 чоловіків. Водночас ця цифра може бути більшою, оскільки не завжди вдається знаходити тіла.

