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В ГПСУ рассказали о ситуации на КПП "Вишне-Немецкое"

15 декабря 2023 10:55
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В ГПСУ рассказали о ситуации на КПП "Вишне-Немецкое"
Грузовики на границе. Фото: GMK Center
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Движение грузовиков на границе со Словакией постепенно разблокируется. В частности, представители словацких перевозчиков разблокировали на неопределенный срок движение грузовых автомобилей на КПП "Вишне-Немецкое".  

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

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В ведомстве рассказали, что представители словацких перевозчиков разблокировали на неопределенный срок движение грузовых автомобилей на въезд в Словакию перед пунктом пропуска "Вишне-Немецкое".

"С момента прекращения блокировки по состоянию на 09:00 15 декабря в направлении выбытия из Украины через пункт пропуска "Ужгород" оформлено почти 60 грузовиков, еще 1065 находятся в электронной очереди на выезд из Украины", — говорится в сообщении.

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Напомним, частично возобновляли пропуск грузовиков на КПП "Ужгород" в 14 декабря. Для выезда из нашей страны пограничники оформили 28 грузовых автомобилей.

Кроме того, грузовик на пункте пропуска на украинско-польской границе "Ягодин — Дорогуск" убрали. На дорогу поставили польские протестующие 11 декабря.

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