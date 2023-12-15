У ДПСУ розповіли про ситуацію на КПП "Вишнє-Нємецке"

Вантажівки на кордоні. Фото: GMK Center

Рух вантажівок на кордоні зі Словаччиною поступово розблоковується. Зокрема, представники словацьких перевізників розблокували на невизначений термін рух вантажних автомобілів на КПП "Вишнє-Нємецке".

Про це повідомили в Держприкордонслужбі.

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У відомстві розповіли, що представники словацьких перевізників розблокували на невизначений термін рух вантажних автомобілів на в'їзд у Словаччину перед пунктом пропуску "Вишнє-Нємецке".

"З моменту припинення блокування станом на 09:00 15 грудня в напрямку вибуття з України через пункт пропуску "Ужгород" оформлено майже 60 вантажівок, ще 1 065 — перебувають в електронній черзі на виїзд з України", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, частково поновляли пропуск вантажівок на КПП "Ужгород" в 14 грудня. Для виїзду з нашої країни прикордонники оформили 28 вантажних автомобілів.

Окрім того, вантажівку на пункті пропуску на українсько-польському кордоні "Ягодин — Дорогуськ" прибрали. На дорогу її поставили польські протестувальники 11 грудня.