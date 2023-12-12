Вантажівку, якою блокували пункт пропуску на кордоні з Польщею, прибрали

Вантажівка на кордоні з Україною. Фото: скриншот з відео

Вантажівку на пункті пропуску на українсько-польському кордоні "Ягодин — Дорогуськ", прибрали. На дорогу її поставили польські протестувальники 11 грудня.

Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач в ефірі телемарафону.

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W nocy ściągnięto holownik z @KGPSP do usunięcia ciężarówki z drogi. Decyzja jednak została zmieniona i strażacy zawrócili. Wygląda ta cała syt. na próbę badania nastrojów strajkujących. Ktoś chyba musiał uznać że opór jest za duży i nie warto ryzykować strat wizerunkowych. pic.twitter.com/6iJP7Bd8Q5 — Tomasz Buczek (@buczek_tomasz) December 12, 2023

Блокада польсько-українського кордону

За словами Деркача, польські протестувальники не зраділи новині про розблокування руху вантажівок через пункт пропуску "Ягодин — Дорогуськ", яке ухвалив очільник місцевої влади в Дорогуську.

Тому увечері 11 грудня вони перегородили дорогу, поставивши туди зламану вантажівку з причепом.

"Вчора він запрацював, але протестувальники поставили вантажівку для того, щоб блокувати дорогу. Зараз вантажівку вже прибрали, там нормальний рух", — сказав Деркач.

Водночас через пункт пропуску "Ягодин — Дорогуськ" як на в'їзд, так і на виїзд з України проїхало вже понад 100 машин.

Посадовець додав, що у Мінвідновлення сподіваються на позитивне рішення щодо пункту "Рава — Руська — Гребенне", адже там присутні аналогічні порушення.

Раніше ми писали, що польські перевізники продовжують блокування руху українського вантажного транспорту на кордоні. Наразі на пунктах пропуску на кордоні з Польщею у чергах стоїть 2600 одиниць вантажного транспорту.

Крім того, перевізники Словаччини 11 грудня вчергове заблокували рух українських вантажівок через кордон. Припинено проїзд фур через пункт пропуску "Вишнє-Нємецке".