В ГПСУ рассказали, сколько грузовиков стоят в очередях на границе
На польско-украинской границе образовалась очередь из грузовиков. В настоящее время там находится около 4 тыс. единиц грузового транспорта.
Об этом рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона.
Очереди грузовиков на границе 26 декабря
Так, по информации от польских пограничников, на пунктах пропуска по направлению Украины в очередях находятся более 4 тыс. грузовиков.
"К сожалению, блокировка движения происходит... Движение для легковых автомобилей и автобусов не блокируется", — сказал Демченко.
По его словам, если говорить о пункте пропуска "Ягодин — Дорогуск" — раньше его в обоих направлениях пересекали 1200-1500 грузовых единиц, однако сейчас их количество составляет 120-150, что почти в десять раз меньше.
Среди заблокированных направлений:
- Рава — Русская — Гребенное;
- Краковец — Корчёва;
- Шегини — Медика;
- Ягодин — Дорогуск.
Напомним, что национальный оператор "Укрпочта" в сотрудничестве с иностранными коллегами осуществляют новое логистическое решение для доставки в Украину — по железной дороге. Теперь блокада границы не будет влиять на скорость доставки посылок.
Также мы писали, что польские фермеры завершили блокаду перед пунктом пропуска на границе с Украиной "Медика — Шегини". Акция завершилась 24 декабря в 09.30.
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