В ГПСУ рассказали, сколько грузовиков стоят в очередях на границе

Грузовики на границе. Фото: ГПСУ

На польско-украинской границе образовалась очередь из грузовиков. В настоящее время там находится около 4 тыс. единиц грузового транспорта.

Об этом рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона.

Читайте также:

Очереди грузовиков на границе 26 декабря

Так, по информации от польских пограничников, на пунктах пропуска по направлению Украины в очередях находятся более 4 тыс. грузовиков.

"К сожалению, блокировка движения происходит... Движение для легковых автомобилей и автобусов не блокируется", — сказал Демченко.

По его словам, если говорить о пункте пропуска "Ягодин — Дорогуск" — раньше его в обоих направлениях пересекали 1200-1500 грузовых единиц, однако сейчас их количество составляет 120-150, что почти в десять раз меньше.

Среди заблокированных направлений:

Рава — Русская — Гребенное;

Краковец — Корчёва;

Шегини — Медика;

Ягодин — Дорогуск.

Напомним, что национальный оператор "Укрпочта" в сотрудничестве с иностранными коллегами осуществляют новое логистическое решение для доставки в Украину — по железной дороге. Теперь блокада границы не будет влиять на скорость доставки посылок.

Также мы писали, что польские фермеры завершили блокаду перед пунктом пропуска на границе с Украиной "Медика — Шегини". Акция завершилась 24 декабря в 09.30.