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В ГПСУ рассказали, сколько грузовиков стоят в очередях на границе

26 декабря 2023 14:54
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В ГПСУ рассказали, сколько грузовиков стоят в очередях на границе
Грузовики на границе. Фото: ГПСУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

На польско-украинской границе образовалась очередь из грузовиков. В настоящее время там находится около 4 тыс. единиц грузового транспорта.

Об этом рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона.

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Так, по информации от польских пограничников, на пунктах пропуска по направлению Украины в очередях находятся более 4 тыс. грузовиков.

"К сожалению, блокировка движения происходит... Движение для легковых автомобилей и автобусов не блокируется", — сказал Демченко.

По его словам, если говорить о пункте пропуска "Ягодин — Дорогуск" — раньше его в обоих направлениях пересекали 1200-1500 грузовых единиц, однако сейчас их количество составляет 120-150, что почти в десять раз меньше.

Среди заблокированных направлений:

  • Рава — Русская — Гребенное;
  • Краковец — Корчёва;
  • Шегини — Медика;
  • Ягодин — Дорогуск.

Напомним, что национальный оператор "Укрпочта" в сотрудничестве с иностранными коллегами осуществляют новое логистическое решение для доставки в Украину — по железной дороге. Теперь блокада границы не будет влиять на скорость доставки посылок.

Также мы писали, что польские фермеры завершили блокаду перед пунктом пропуска на границе с Украиной "Медика — Шегини". Акция завершилась 24 декабря в 09.30.

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