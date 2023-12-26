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Укрпошта вперше доставила посилки залізницею з-за кордону

26 грудня 2023 13:34
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Укрпошта вперше доставила посилки залізницею з-за кордону
Міжнародні посилки, які "Укрпошта" доставила залізницею. Фото: Укрпошта
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Національний оператор "Укрпошта" у співпраці з іноземними колегами проваджують нове логістичне рішення для доставки в Україну — залізницею. Тепер блокада кордону не впливатиме на швидкість доставляння посилок.

Про це повідомляє Укрпошта.

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Так, "Укрпошта" та Національна пошта Естонії Omniva у співпраці зі словацькою компанією Interport та Укрзалізницею впроваджують нове логістичне рішення для доставки імпортної міжнародної пошти в Україну.

"Тепер блокади на кордонах із Польщею та Словаччиною і значні черги на відкритих автомобільних пунктах пропуску не впливатимуть на доставку міжнародні замовлення", — йдеться у повідомленні.

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Доставлені посилки. Фото: Укрпошта

Зазначається, що на відміну від автомобільних шляхів, залізницею посилки долають кордон за одну добу.

Відомо, що в першій тестовій доставці в Україну залізницею прибули три вагони із майже 80 тис. посилок клієнтів зі світових маркетплейсів, які вже роз’їжджаються до одержувачів в Україні.

А нове транспортне рішення дозволить компаніям не залежати від ситуації на кордоні та доставляти будь-які обсяги посилок клієнтів Укрпошти.

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Скриншот допису Укрпошти

Нагадаємо, що на польсько-українському кордоні триває блокада. При цьому на більшості КПП пропуск легкових машин та автобусів здійснюється через систему електронної черги, але також пішоходи можуть перетинати кордон через КПП "Шегині".

Також ми писали, що польські фермери завершили блокаду перед пунктом пропуску на кордоні з Україною "Медика — Шегині". Акція завершилася сьогодні, 24 грудня, о 09:30.

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