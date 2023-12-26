У ДПСУ розповіли, скільки вантажівок стоять в чергах на кордоні
На польсько-українському кордоні утворилася черга з вантажівок. Наразі там перебуває близько 4 тис. одиниць вантажного транспорту.
Про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону.
Черги вантажівок на кордоні 26 грудня
Так, за інформацією від польських прикордонників, на пунктах пропуску в напрямку України в чергах перебувають понад 4 тис. вантажівок.
"На жаль, блокування руху відбувається... Рух для легкових автомобілів й автобусів не блокується", — сказав Демченко.
За його словами, якщо говорити про пункт пропуску "Ягодин — Дорогуськ" — раніше його в обох напрямках перетинали 1200-1500 вантажних засобів, проте зараз їх кількість становить 120-150, що майже вдесятеро менше.
Серед заблокованих напрямків:
- Рава — Руська — Гребенне;
- Краківець — Корчова;
- Шегині — Медика;
- Ягодин — Дорогуськ.
Нагадаємо, що національний оператор "Укрпошта" у співпраці з іноземними колегами проваджують нове логістичне рішення для доставки в Україну — залізницею. Тепер блокада кордону не впливатиме на швидкість доставляння посилок.
Також ми писали, що польські фермери завершили блокаду перед пунктом пропуску на кордоні з Україною "Медика — Шегині". Акція завершилася 24 грудня о 09:30.
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