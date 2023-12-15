В ГСЧС предупредили о сходе лавин — в каких областях опасно
На высокогорье украинских Карпат существует значительная снеголавинная опасность. Украинцы призывают отложить походы в горы.
Об этом сообщают в ГСЧС.
Схождение лавин в Карпатах
Спасатели рассказали, что температура воздуха на вершине горы Пип Иван Черногорский составляет -10°С.
В то же время, там напомнили, что сегодня на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность.
"Поэтому походы в горы сейчас крайне опасны!", — предостерегли в ГСЧС.
Ранее мы писали, что пограничники назвали еще одну причину не нарушать государственную границу, особенно в Карпатах. Во время зимы там наблюдается активность диких животных.
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