Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow В ГСЧС предупредили о сходе лавин — в каких областях опасно arrow

В ГСЧС предупредили о сходе лавин — в каких областях опасно

15 декабря 2023 11:48
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В ГСЧС предупредили о сходе лавин — в каких областях опасно
Снег на горе Поп Иван Черногорский. Фото: ГСЧС
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

На высокогорье украинских Карпат существует значительная снеголавинная опасность. Украинцы призывают отложить походы в горы.

Об этом сообщают в ГСЧС.

Читайте также:

Схождение лавин в Карпатах

Спасатели рассказали, что температура воздуха на вершине горы Пип Иван Черногорский составляет -10°С.

В то же время, там напомнили, что сегодня на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность.

"Поэтому походы в горы сейчас крайне опасны!", — предостерегли в ГСЧС.

null
Скриншот поста  ГСЧС

Ранее мы писали, что пограничники назвали еще одну причину не нарушать государственную границу, особенно в Карпатах. Во время зимы там наблюдается активность диких животных.

Кроме того, Новини.LIVE подготовили список самых популярных горнолыжных курортов с их стоимостью.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка - 80x80

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

19:57 Двум категориям украинцев отказали в праве на отсрочку — о ком идет речь

Актуальное по теме