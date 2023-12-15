В ГСЧС предупредили о сходе лавин — в каких областях опасно

Снег на горе Поп Иван Черногорский. Фото: ГСЧС

На высокогорье украинских Карпат существует значительная снеголавинная опасность. Украинцы призывают отложить походы в горы.

Об этом сообщают в ГСЧС.

Читайте также:

Схождение лавин в Карпатах

Спасатели рассказали, что температура воздуха на вершине горы Пип Иван Черногорский составляет -10°С.

В то же время, там напомнили, что сегодня на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность.

"Поэтому походы в горы сейчас крайне опасны!", — предостерегли в ГСЧС.

Скриншот поста ГСЧС

Ранее мы писали, что пограничники назвали еще одну причину не нарушать государственную границу, особенно в Карпатах. Во время зимы там наблюдается активность диких животных.

Кроме того, Новини.LIVE подготовили список самых популярных горнолыжных курортов с их стоимостью.