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У ДСНС попередили про сходження лавин — у яких областях небезпечно

15 грудня 2023 11:48
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У ДСНС попередили про сходження лавин — у яких областях небезпечно
Сніг на горі Піп Іван Чорногірський. Фото: ДСНС
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

На високогір'ї українських Карпат існує значна сніголавинна небезпека. Українців закликають відкласти походи в гори.

Про це повідомляють у ДСНС.

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Рятувальники розповіли, що температура повітря на вершині гори Піп Іван Чорногірський становить -10°С.

Водночас там нагадали, що сьогодні на високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей зберігається значна снiголавинна небезпека.

"Тому походи у гори зараз вкрай небезпечні!", — застерегли в ДСНС.

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Скриншот допису ДСНС

Раніше ми писали, що прикордонники назвали ще одну причину не порушувати державний кордон, особливо в Карпатах. Під час зими там спостерігається активність диких тварин.

Крім того, Новини.LIVE підготували список найпопулярніших гірськолижних курортів з їхньою вартістю.

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