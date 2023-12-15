У ДСНС попередили про сходження лавин — у яких областях небезпечно
На високогір'ї українських Карпат існує значна сніголавинна небезпека. Українців закликають відкласти походи в гори.
Про це повідомляють у ДСНС.
Сходження лавин у Карпатах
Рятувальники розповіли, що температура повітря на вершині гори Піп Іван Чорногірський становить -10°С.
Водночас там нагадали, що сьогодні на високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей зберігається значна снiголавинна небезпека.
"Тому походи у гори зараз вкрай небезпечні!", — застерегли в ДСНС.
Раніше ми писали, що прикордонники назвали ще одну причину не порушувати державний кордон, особливо в Карпатах. Під час зими там спостерігається активність диких тварин.
Крім того, Новини.LIVE підготували список найпопулярніших гірськолижних курортів з їхньою вартістю.
Читайте Новини.LIVE!