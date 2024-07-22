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В ДТЭК объяснили, почему свет выключают даже ночью

22 июля 2024 12:46
Катерина Османская - Редактор
Графики отключения света Украины – почему электроэнергии нет ночью
Отключение света ночью. Фото: Олег Переверзев / Новини.LIVE
Катерина Османская - Редактор

Графики отключения электроэнергии действуют даже ночью, потому что дефицит в энергосистеме круглосуточный. Кроме того, ночью гидроэлектростанции закачивают воду, а солнечные электростанции не помогают чистыми киловаттами.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК в понедельник, 22 июля.

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"Проблема в том, что электроэнергии не хватает всех даже ночью. Дефицит в энергосистеме круглосуточный. В результате обстрелов мы потеряли около 9 ГВТ мощностей. Для понимания, это около половины пикового потребления зимой", — говорится в сообщении.

Там добавили, что ночью тоже не работают солнечные электростанции, которые днем наоборот помогают энергосистеме чистыми киловаттами. По данным ДТЭК, еще на фактор отключения влияет то, что ночью обычно гидроэлектростанции закачивают воду, для этого им также нужна энергия.

"Критическая инфраструктура, заводы, предприятия. Все те, кто перенес свою работу на ночь. Также ночью работают холодильники в супермаркетах, чтобы не портились продукты", — добавили в ведомстве.

Там также объяснили, что отключения света происходят в течение всего дня, некоторые потребители подстраиваются под это и переносят свои бытовые дела на ночь. Они ночью греют бойлер, стирают вещи и, возможно, даже гладят, потому что по графику у них есть свет.

Напомним, эксперт сделал неожиданный прогноз по ситуации со светом зимой. По данным Александра Харченко, в зимний период ситуация может оказаться лучше, чем это было летом, но пока прогнозы делать сложно из-за непредсказуемости действий России.

Также нардеп Алексей Гончаренко заявил, что выделенные деньги на защиту энергетики были недоиспользованы. За первые полгода государство не использовало даже 21% выделенных средств.

электроэнергия ДТЭК отключения света свет

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