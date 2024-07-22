Графіки відключення світла України - чому електроенергії немає вночі

Відключення світла вночі. Фото: Олег Переверзєв / Новини.LIVE

Графіки відключення електроенергії діють навіть вночі, оскільки дефіцит в енергосистемі цілодобовий. Окрім того, вночі гідроелектростанції закачують воду, а сонячні електростанції не допомагають чистими кіловатами.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК у понеділок, 22 липня.

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"Проблема в тому, що електроенергії не вистачає га всіх навіть вночі. Дефіцит в енергосистемі цілодобовий. Внаслідок обстрілів ми втратили близько 9 ГВТ потужностей. Для розуміння, це близько половини тогорічного пікового споживання взимку", — йдеться у повідомленні.

Там додали, що вночі також не працюють сонячні електростації, які вдень навпаки допомагають енергосистемі чистими кіловатами. За даними ДТЕК, ще на фактор відключення впливає те, що вночі зазвичай гідроелектростанції закачують воду, для цього їм також потрібна енергія.

"Критична інфраструктура, заводи, підприємства. Всі ті, хто переніс свою роботу на ніч. Також вночі працюють холодильники в супермаркетах, щоб не псувалися продукти", — додали у відомстві.

Там також пояснили, через те, що відключення світла відбуваються протягом всього дня, деякі споживачі підлаштовуються під це і переносять свої побутові справи на ніч. Вони вночі гріють бойлер, перуть речі та, можливо, навіть прасують, бо по графіку в них є світло.

Нагадаємо, експерт зробив неочікуваний прогноз щодо ситуації зі світлом взимку. За даними Олександра Харченка, у зимовий період ситуація може виявитися кращою, ніж це було влітку, але наразі прогнози робити складно через непередбачуваність дій Росії.

Також нардеп Олексій Гончаренко заявив, що гроші виділені на захист енергетики були недовикористані. За перші пів року держава навіть не використала 21% виділених коштів.