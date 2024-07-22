Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow У ДТЕК пояснили, чому світло вимикають навіть вночі arrow

У ДТЕК пояснили, чому світло вимикають навіть вночі

22 липня 2024 12:46
Катерина Османська - Редактор
Графіки відключення світла України - чому електроенергії немає вночі
Відключення світла вночі. Фото: Олег Переверзєв / Новини.LIVE
Катерина Османська - Редактор

Графіки відключення електроенергії діють навіть вночі, оскільки дефіцит в енергосистемі цілодобовий. Окрім того, вночі гідроелектростанції закачують воду, а сонячні електростанції не допомагають чистими кіловатами.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК у понеділок, 22 липня. 

Читайте також:

Чому вночі теж вимикають світло

"Проблема в тому, що електроенергії не вистачає га всіх навіть вночі. Дефіцит в енергосистемі цілодобовий. Внаслідок обстрілів ми втратили близько 9 ГВТ потужностей. Для розуміння, це близько половини тогорічного пікового споживання взимку", — йдеться у повідомленні.

Там додали, що вночі також не працюють сонячні електростації, які вдень навпаки допомагають енергосистемі чистими кіловатами. За даними ДТЕК, ще на фактор відключення впливає те, що вночі зазвичай гідроелектростанції закачують воду, для цього їм також потрібна енергія. 

"Критична інфраструктура, заводи, підприємства. Всі ті, хто переніс свою роботу на ніч. Також вночі працюють холодильники в супермаркетах, щоб не псувалися продукти", — додали у відомстві. 

Там також пояснили, через те, що відключення світла відбуваються протягом всього дня, деякі споживачі підлаштовуються під це і переносять свої побутові справи на ніч. Вони вночі гріють бойлер, перуть речі та, можливо, навіть прасують, бо по графіку в них є світло. 

Нагадаємо, експерт зробив неочікуваний прогноз щодо ситуації зі світлом взимку. За даними Олександра Харченка, у зимовий період ситуація може виявитися кращою, ніж це було влітку, але наразі прогнози робити складно через непередбачуваність дій Росії. 

Також нардеп Олексій Гончаренко заявив, що гроші виділені на захист енергетики були недовикористані. За перші пів року держава навіть не використала 21% виділених коштів.

електроенергія ДТЕК відключення світла світло

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

12 липня 2024
Новина з фото

03:15 Встигніть до вересня — ці дерева треба обрізати влітку для гарного врожаю

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня

10 липня 2024

13:18 Кабмін забронював від мобілізації понад 130 неурядових організацій — хто у списку

12 липня 2024

00:15Світло на кілька годин — про які сильні обмеження Укренерго попереджає споживачів сьогодні

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

9 липня 2024

14:53 Завтра Україну накриють дощі з грозами — народний синоптик Діденко попередила про погіршення погоди