Куда уходят деньги из энергетики Украины во время войны — объяснение ДТЕК

В ДТЕК объяснили причины больших затрат в сфере энергетики во время войны
Компания ДТЕК тратит все свои средства на ремонт разрушенных и строительство новых энергообъектов во время войны. Недавно компания стала самым крупным частным инвестором в Украине.
Об этом рассказали в пресс-службе ДТЕК.
Как ДТЭК тратит деньги во время войны
Как заявили в компании, 17 миллиардов гривен отправили на добычу угля и ремонт поврежденных обстрелами ТЭС.
Инвестиции в бесперебойную работу ТЭС составили почти 9 миллиардов гривен, а на добычу газа уже израсходовано 10 миллиардов гривен.
Также во время войны компания запустила ветроэлектростанцию мощностью 114 МВт, которая может обеспечить электричеством 200 тысяч домов в год за 200 миллионов евро.
"Сейчас мы работаем над развитием других ветровых электростанций. Активная подготовка к зиме идет полным ходом", — говорится в сообщении.
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