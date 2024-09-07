Куда уходят деньги из энергетики Украины во время войны — объяснение ДТЕК

Электроинженер ДТЕК на поврежденной подстанции. Иллюстративное фото: ДТЕК

Компания ДТЕК тратит все свои средства на ремонт разрушенных и строительство новых энергообъектов во время войны. Недавно компания стала самым крупным частным инвестором в Украине.

Об этом рассказали в пресс-службе ДТЕК.

Читайте также:

Как ДТЭК тратит деньги во время войны

Как заявили в компании, 17 миллиардов гривен отправили на добычу угля и ремонт поврежденных обстрелами ТЭС.

Инвестиции в бесперебойную работу ТЭС составили почти 9 миллиардов гривен, а на добычу газа уже израсходовано 10 миллиардов гривен.

Также во время войны компания запустила ветроэлектростанцию мощностью 114 МВт, которая может обеспечить электричеством 200 тысяч домов в год за 200 миллионов евро.

"Сейчас мы работаем над развитием других ветровых электростанций. Активная подготовка к зиме идет полным ходом", — говорится в сообщении.