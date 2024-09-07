Куди йдуть гроші з енергетики України під час війни — пояснення ДТЕК

Електроінженер ДТЕК на пошкодженій підстанції. Ілюстративне фото: ДТЕК

Компанія ДТЕК витрачає усі свої кошти на ремонт зруйнованих і будівництво нових енергооб'єктів під час війни. Нещодавно компанія стала найбільшим приватним інвестором в Україні.

Про це розповіли у пресслужбі ДТЕК.

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Як заявили у компанії, 17 мільярдів гривень відправили на видобуток вугілля і ремонт пошкоджених обстрілами ТЕС.

Інвестиції у безперебійну роботу ТЕС становили майже 9 мільярдів гривень, а на видобуток газу вже витрачено 10 мільярдів гривень.

Також під час війни компанія запустила вітроелектростанцію потужністю 114 МВт, яка може забезпечити електрикою 200 тисяч домівок на рік за 200 мільйонів євро.

"Зараз ми працюємо над розвитком інших вітрових електростанцій. Активна підготовка до зими йде повним ходом", — йдеться у повідомленні.