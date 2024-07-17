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В двух областях Украины отменили экстренные отключения света

17 июля 2024 13:17
Виктория Козырь - редактор
Две области Украины вернулись к графикам стабилизационных отключений света
Электрик возле трансформатора. Фото: Укрэнерго
Виктория Козырь - редактор

В двух областях Украины отменили экстренные отключения света в среду, 17 июля. Речь идет о Днепропетровской и Донецкой.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК в Telegram.

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Отмена экстренных отключений света

В Днепропетровской и Донецкой областях вернулись к графикам стабилизационных отключений. Они будут действовать на протяжении всех суток с высокой вероятностью применения светло-серых зон отключений.

В ДТЭК отметили, что особый дефицит электроэнергии ожидается с 17:00 до 22:00.

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Пост ДТЭК. Фото: скриншот

Напомним, в Комитете Верховной Рады по вопросам экономического развития ждут объяснений от главы Министерства энергетики Германа Галущенко из-за намерений сделать единым тариф на распределение электроэнергии. В итоге такое решение вынудит промышленность платить дважды.

Также в Украине продолжают фиксировать тяжелую ситуацию в энергосистеме из-за поврежденных и разрушенных объектов генерации в результате российских обстрелов. В то же время уже в сентябре-октябре существует вероятность отмены отключений света.

украинцы электроэнергия Украина Донецкая область Днепропетровская область электроснабжение ДТЭК

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