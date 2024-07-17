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У двох областях України скасували екстрені відключення світла

17 липня 2024 13:17
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Дві області України повернулися до графіків стабілізаційних відключень світла
Електрик біля транформатору. Фото: Укренерго
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У двох областях України скасували екстрені відключення світла у середу, 17 липня. Йдеться про Дніпропетровську та Донецьку.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК у Telegram.

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Скасування екстрених відключень світла

У Дніпропетровській та Донецькій областях повернулися до графіків стабілізаційних відключень. Вони діятимуть впродовж всієї доби з високою ймовірністю застосування світло-сірих зон відключень.

У ДТЕК наголосили, що особливий дефіцит електроенергії очікується з 17:00 до 22:00. 

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Допис ДТЕК. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Комітеті Верховної Ради з питань економічного розвитку чекають пояснень від голови Міністерства енергетики Германа Галущенка через наміри зробити єдиним тариф на розподіл електроенергії. У підсумку таке рішення змусить промисловість платити двічі.

Також в Україні продовжують фіксувати важку ситуацію в енергосистемі через пошкоджені та зруйновані об'єкти генерації внаслідок російських обстрілів. Водночас вже у вересні-жовтні існує ймовірність скасування відключень світла.

українці електроенергія Україна Донецька область Дніпропетровська область електропостачання ДТЕК

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