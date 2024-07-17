Дві області України повернулися до графіків стабілізаційних відключень світла

У двох областях України скасували екстрені відключення світла
У двох областях України скасували екстрені відключення світла у середу, 17 липня. Йдеться про Дніпропетровську та Донецьку.
Про це повідомила пресслужба ДТЕК у Telegram.
Скасування екстрених відключень світла
У Дніпропетровській та Донецькій областях повернулися до графіків стабілізаційних відключень. Вони діятимуть впродовж всієї доби з високою ймовірністю застосування світло-сірих зон відключень.
У ДТЕК наголосили, що особливий дефіцит електроенергії очікується з 17:00 до 22:00.
Нагадаємо, у Комітеті Верховної Ради з питань економічного розвитку чекають пояснень від голови Міністерства енергетики Германа Галущенка через наміри зробити єдиним тариф на розподіл електроенергії. У підсумку таке рішення змусить промисловість платити двічі.
Також в Україні продовжують фіксувати важку ситуацію в енергосистемі через пошкоджені та зруйновані об'єкти генерації внаслідок російських обстрілів. Водночас вже у вересні-жовтні існує ймовірність скасування відключень світла.
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