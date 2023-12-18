В ЕС определили дату, когда обсудят выделение 50 млрд для Украины

Здание Еврокомиссии. Фото: соцсети

Европейский Союз планирует в начале 2024 г. провести специальный саммит. Там обсудит вопрос о выделении Украине 50 млрд евро дополнительной помощи в течение четырех лет.

Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель во время пресс-конференции.

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Так, саммит стран Европейского Союза состоится 1 февраля 2024 года. На нем обсудят вопросы среднесрочного пересмотра бюджета Евросоюза, в том числе выделение многолетней помощи Украине.

Мишель уточнил, что для этого необходимо немного больше времени, чтобы убедить Венгрию.

Скриншот поста пресс-секретаря Мишеля

Напомним, что на саммите стран ЕС 14-15 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на принятие финансирования поддержки Украины на 50 млрд евро.

Также Financial Times писало, что ЕС может лишить Венгрию права голоса, чтобы одобрить для Украины пакет помощи на 50 млрд евро в 2024-2027 годах.