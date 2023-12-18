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У ЄС визначили дату, коли обговорять виділення 50 млрд для України

18 грудня 2023 18:09
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У ЄС визначили дату, коли обговорять виділення 50 млрд для України
Будівля Єврокомісії. Фото: соцмережі
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Європейський Союз планує на початку 2024 року провести спеціальний саміт. Там обговорить питання виділення Україні 50 млрд євро додаткової допомоги протягом чотирьох років.

Про це заявив голова Європейської ради Шарль Мішель під час пресконференції.

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Так, саміт країн Європейського Союзу відбудеться 1 лютого 2024 року. На ньому обговорять питання середньострокового перегляду бюджету Євросоюзу, зокрема й виділення багаторічної допомоги Україні.

Мішель уточнив, що для цього необхідно трохи більше часу, аби переконати Угорщину.

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Скриншот допису речниці Мішеля

Нагадаємо, що під час саміту країн ЄС 14-15 грудня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на ухвалення фінансування підтримки України на 50 млрд євро.

Також Financial Times писало, що ЄС може позбавити Угорщину права голосу, щоб схвалити для України пакет допомоги на 50 млрд євро у 2024-2027 роках. 

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