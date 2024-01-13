Когда в Украине применят плановые отключения света

Люди с фонариками. Фото: Новини.LIVE

В настоящее время в Украине не применяют графики отключений света, поскольку в энергосистеме достаточно ресурса, чтобы обеспечивать электроэнергией всех потребителей. Однако ситуация может кардинально измениться по нескольким причинам.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабмина.

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Когда начнутся плановые отключения света

По словам премьера, энергетическая отрасль в Украине успешно преодолела первую часть зимы, но 10 января потребление электроэнергии в стране было рекордным. Поэтому энергосистема работала на грани своих возможностей.

"Сейчас электроэнергии достаточно, чтобы не применять графики отключений. Но из-за непогоды и предварительных разрушений возможны внештатные ситуации", — сказал Денис Шмыгаль.

Что говорят энергетики

По словам директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, в Украине в ближайшее время, вероятно, введут плановые отключения света. Однако ограничения не будут тотальными – это будут выборочные плановые отключения в пиковые часы нагрузки на энергосистему.

"После масштабных обстрелов со стороны россиян в 2023 году некоторые из энергетических блоков находятся в аварийном состоянии", — добавил он.

"Веерные" отключения электроэнергии в Украине в течение нынешней зимы также прогнозирует председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус. По его словам, в случае массированных ракетных атак и значительных повреждений энергетической инфраструктуры к такой практике могут вернуться.

Он отметил, что вероятность возврата к плановым отключениям существует, но достаточно низкая и зависит от того, какими будут ракетные атаки по энергосистеме Украины.

"Поэтому полностью исключать такое, пожалуй, невозможно. Потому что если будет массирована атака, когда будут десятки и десятки ракет разного типа и дронов лететь по нашим энергообъектам, то какая-то вероятность этого существует", — подчеркнул Герус.

Напомним, что в январе 2024 года поставщик электроэнергии компания Yasno, входящий в энергохолдинг ДТЭК, начнет отключение должников. Отключения света начнутся в конце месяца.