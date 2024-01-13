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У Кабміні розповіли, коли повернуться графіки відключення світла

13 січня 2024 09:27
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Коли в Україні застосують планові відключення світла
Люди з ліхтариками. Фото: Новини.LIVE
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Наразі в Україні не застосовують графіки відключень світла, оскільки в енергосистемі є достатньо ресурсу, щоб забезпечувати електроенергією усіх споживачів. Проте ситуація може кардинально змінитися за декількох причин. 

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабміну.

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Коли почнуться планові відключення світла

За словами прем'єра, енергетична галузь в Україні успішно подолала першу частину зими, але 10 січня споживання електроенергії в країні було рекордним. Через це енергосистема працювала на межі своїх можливостей.

"Зараз електроенергії достатньо, щоб не застосовувати графіки відключень. Але через негоду та попередні руйнування можливі позаштатні ситуації", — сказав Денис Шмигаль.

Що кажуть енергетики

За словами директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка, в Україні найближчим часом, ймовірно, запровадять планові відключення світла. Однак обмеження не будуть тотальними — це будуть вибіркові планові відключення у пікові години навантаження на енергосистему.

"Після масштабних обстрілів з боку росіян у 2023 році деякі з енергетичних блоків перебуваються в аварійному стані", — додав він.

"Віялові" відключення електроенергії в Україні протягом нинішньої зими також прогнозує голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус. За його словами, у випадку масованих ракетних атак та значних пошкоджень енергетичної інфраструктури до такої практики можуть повернутися. 

Він зазначив, що ймовірність повернення до планових відключень існує, але є достатньо низькою і залежить від того, якими будуть ракетні атаки по енергосистемі України.

"Тому повністю виключати таке, мабуть, неможливо. Тому що якщо буде масована атака, коли будуть десятки й десятки ракет різного типу і дронів летіти по наших енергооб'єктах, то якась імовірність цього існує", — підкреслив Герус.

Нагадаємо, що у січні 2024 року постачальник електроенергії компанія Yasno, яка входить в енергохолдинг ДТЕК, розпочне відключення боржників. Відключення світла почнуться наприкінці місяця.

Денис Шмигаль
Кабінет міністрів
електроенергія
енергетика
відключення світла
світло
блекаут

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