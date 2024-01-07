Блекаут-2024 — коли в Україні відключатимуть світло

Відключення світла. Фото: Новини.LIVE

В Україні найближчим часом, ймовірно, запровадять планові відключення світла. Однак обмеження не будуть тотальними — це будуть вибіркові планові відключення у пікові години навантаження на енергосистему.

Про це повідомляють Pro Гроші з посиланням на заяву директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка.

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Чому в Україні можуть відключати світло

За словами експерта, причина, через яку українцям доведеться в обмеженому режимі користуватися світлом, — морозна погода.

"Після масштабних обстрілів з боку росіян у 2023 році деякі з енергетичних блоків перебуваються в аварійному стані", — сказав Омельченко.

Він додав, що у період похолодання рівень дефіциту потужностей в енергосистемі може сягати 2 гігават і більше. Але цей дефіцит можна покрити, якщо імпортувати електроенергію з-за кордону, і в України є така можливість.

"Але все одно, у деякі пікові години в Україні може відчуватися дефіцит. Тому не виключено, що можуть бути запроваджені планові відключення. Але це не значить, що вони будуть тотальними — це будуть вибіркові планові відключення в окремі години пікового навантаження", — розповів експерт.

Енергетики готуються до погіршення погоди

У період з 7 по 9 січня у Києвській та Одеській областях енергетики працюватимуть у посиленому режимі. За прогнозами синоптиків, у цей період температура повітря знизиться до -15 градусів. Такі низькі температурні показники — серйозний стрес для пошкодженої обстрілами енергетичної системи країни.

"Енергетики готуються максимально швидко ліквідовувати наслідки аварій у разі їх виникнення", — зазначили у пресслужбі компанії ДТЕК.

Як підготуватися до відключень світла

Необхідно розробити докладний план у випадку тривалого відключення електропостачання. Серед рекомендацій важливо зазначити:

Створення необхідних запасів. Регулярно перевіряйте та оновлюйте запаси на випадок надзвичайних ситуацій.

Регулярно перевіряйте та оновлюйте запаси на випадок надзвичайних ситуацій. Переносний зарядний пристрій. Він необхідний для зарядки смартфона та інших пристроїв, корисних у випадку надзвичайної ситуації.

Він необхідний для зарядки смартфона та інших пристроїв, корисних у випадку надзвичайної ситуації. Запас їжі. Вигідно мати запас консервованої їжі або продуктів, що зберігаються без холодильника.

Вигідно мати запас консервованої їжі або продуктів, що зберігаються без холодильника. Ліки та аптечка. Необхідно мати медикаменти та маленьку аптечку для надання першої медичної допомоги.

Необхідно мати медикаменти та маленьку аптечку для надання першої медичної допомоги. Газова або кемпінгова плитка. Дозволяє готувати їжу, якщо світло відсутнє тривалий період.

Дозволяє готувати їжу, якщо світло відсутнє тривалий період. Запас води. Завжди тримайте пляшки або баки з водою на випадок відключення водопостачання.

Завжди тримайте пляшки або баки з водою на випадок відключення водопостачання. Радіоприймач на батарейках. Завдяки йому можна слідкувати за новинами та мати доступ до інформації про ситуацію у місті навіть під час відключення світла.

Важливо мати всі необхідні речі легкодоступними, щоб швидко знайти їх у разі потреби.

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли підстанцію та теплоелектростанцію у Донецькій області 4 січня. Внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання підприємства. На щастя, обійшлося без постраждалих.