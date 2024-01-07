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В Україні попереджають про короткочасні блекаути — коли відключатимуть світло

7 січня 2024 11:45
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Блекаут-2024 — коли в Україні відключатимуть світло
Відключення світла. Фото: Новини.LIVE
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

В Україні найближчим часом, ймовірно, запровадять планові відключення світла. Однак обмеження не будуть тотальними — це будуть вибіркові планові відключення у пікові години навантаження на енергосистему.

Про це повідомляють Pro Гроші з посиланням на заяву директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка.

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Чому в Україні можуть відключати світло

За словами експерта, причина, через яку українцям доведеться в обмеженому режимі користуватися світлом, — морозна погода.

"Після масштабних обстрілів з боку росіян у 2023 році деякі з енергетичних блоків перебуваються в аварійному стані", — сказав Омельченко.

Він додав, що у період похолодання рівень дефіциту потужностей в енергосистемі може сягати 2 гігават і більше. Але цей дефіцит можна покрити, якщо імпортувати електроенергію з-за кордону, і в України є така можливість.

"Але все одно, у деякі пікові години в Україні може відчуватися дефіцит. Тому не виключено, що можуть бути запроваджені планові відключення. Але це не значить, що вони будуть тотальними — це будуть вибіркові планові відключення в окремі години пікового навантаження", — розповів експерт.

Енергетики готуються до погіршення погоди

У період з 7 по 9 січня у Києвській та Одеській областях енергетики працюватимуть у посиленому режимі. За прогнозами синоптиків, у цей період температура повітря знизиться до -15 градусів. Такі низькі температурні показники — серйозний стрес для пошкодженої обстрілами енергетичної системи країни.

"Енергетики готуються максимально швидко ліквідовувати наслідки аварій у разі їх виникнення", — зазначили у пресслужбі компанії ДТЕК.

Як підготуватися до відключень світла

Необхідно розробити докладний план у випадку тривалого відключення електропостачання. Серед рекомендацій важливо зазначити:

  • Створення необхідних запасів. Регулярно перевіряйте та оновлюйте запаси на випадок надзвичайних ситуацій.
  • Переносний зарядний пристрій. Він необхідний для зарядки смартфона та інших пристроїв, корисних у випадку надзвичайної ситуації.
  • Запас їжі. Вигідно мати запас консервованої їжі або продуктів, що зберігаються без холодильника.
  • Ліки та аптечка. Необхідно мати медикаменти та маленьку аптечку для надання першої медичної допомоги.
  • Газова або кемпінгова плитка. Дозволяє готувати їжу, якщо світло відсутнє тривалий період.
  • Запас води. Завжди тримайте пляшки або баки з водою на випадок відключення водопостачання.
  • Радіоприймач на батарейках. Завдяки йому можна слідкувати за новинами та мати доступ до інформації про ситуацію у місті навіть під час відключення світла.

Важливо мати всі необхідні речі легкодоступними, щоб швидко знайти їх у разі потреби.

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли підстанцію та теплоелектростанцію у Донецькій області 4 січня. Внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання підприємства. На щастя, обійшлося без постраждалих.

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