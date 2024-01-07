Блекаут-2024 — коли в Україні відключатимуть світло

В Україні попереджають про короткочасні блекаути — коли відключатимуть світло
В Україні найближчим часом, ймовірно, запровадять планові відключення світла. Однак обмеження не будуть тотальними — це будуть вибіркові планові відключення у пікові години навантаження на енергосистему.
Про це повідомляють Pro Гроші з посиланням на заяву директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка.
Чому в Україні можуть відключати світло
За словами експерта, причина, через яку українцям доведеться в обмеженому режимі користуватися світлом, — морозна погода.
"Після масштабних обстрілів з боку росіян у 2023 році деякі з енергетичних блоків перебуваються в аварійному стані", — сказав Омельченко.
Він додав, що у період похолодання рівень дефіциту потужностей в енергосистемі може сягати 2 гігават і більше. Але цей дефіцит можна покрити, якщо імпортувати електроенергію з-за кордону, і в України є така можливість.
"Але все одно, у деякі пікові години в Україні може відчуватися дефіцит. Тому не виключено, що можуть бути запроваджені планові відключення. Але це не значить, що вони будуть тотальними — це будуть вибіркові планові відключення в окремі години пікового навантаження", — розповів експерт.
Енергетики готуються до погіршення погоди
У період з 7 по 9 січня у Києвській та Одеській областях енергетики працюватимуть у посиленому режимі. За прогнозами синоптиків, у цей період температура повітря знизиться до -15 градусів. Такі низькі температурні показники — серйозний стрес для пошкодженої обстрілами енергетичної системи країни.
"Енергетики готуються максимально швидко ліквідовувати наслідки аварій у разі їх виникнення", — зазначили у пресслужбі компанії ДТЕК.
Як підготуватися до відключень світла
Необхідно розробити докладний план у випадку тривалого відключення електропостачання. Серед рекомендацій важливо зазначити:
- Створення необхідних запасів. Регулярно перевіряйте та оновлюйте запаси на випадок надзвичайних ситуацій.
- Переносний зарядний пристрій. Він необхідний для зарядки смартфона та інших пристроїв, корисних у випадку надзвичайної ситуації.
- Запас їжі. Вигідно мати запас консервованої їжі або продуктів, що зберігаються без холодильника.
- Ліки та аптечка. Необхідно мати медикаменти та маленьку аптечку для надання першої медичної допомоги.
- Газова або кемпінгова плитка. Дозволяє готувати їжу, якщо світло відсутнє тривалий період.
- Запас води. Завжди тримайте пляшки або баки з водою на випадок відключення водопостачання.
- Радіоприймач на батарейках. Завдяки йому можна слідкувати за новинами та мати доступ до інформації про ситуацію у місті навіть під час відключення світла.
Важливо мати всі необхідні речі легкодоступними, щоб швидко знайти їх у разі потреби.
Нагадаємо, російські окупанти обстріляли підстанцію та теплоелектростанцію у Донецькій області 4 січня. Внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання підприємства. На щастя, обійшлося без постраждалих.
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