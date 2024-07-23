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В Кабмине определились с точной датой начала и окончания учебного года в Украине

23 июля 2024 14:20
Виктория Козырь - редактор
Учебный год в школах Украины в 2024 году — дата начала и окончания
Дети в школе. Фото: Новини.LIVE
Виктория Козырь - редактор

Кабинет Министров Украины утвердил дату начала учебного года в общей средней школе. Правительство также определило конец обучения. 

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания во вторник, 23 июля.

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Учеба в общей средней школе начнется в понедельник, 2 сентября. В Кабмине сообщили, что завершится оно 30 июня 2025 года.

"Областным администрациям поручено обеспечить организацию процесса в зависимости от ситуации с безопасностью на той или иной территории", — добавил Шмыгаль.

Напомним, мэр Львова Андрей Садовый подверг критике образовательного омбудсмена Сергея Горбачева. Он назвал дату нового учебного года в городе.

Также на многочисленные обращения родителей о возможности досрочного начала нового 2024/2025 учебного года в Одесской области местные власти предоставили официальные разъяснения. Образовательный процесс начнется 2 сентября 2024 года, учитывая действующее законодательство и ситуацию безопасности.

Денис Шмыгаль Кабинет министров школы украинцы Украина школьники

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