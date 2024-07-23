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У Кабміні визначились з точною датою початку та закінчення навчального року в Україні

23 липня 2024 14:20
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Навчальний рік у школах України в 2024 році — дата початку та закінчення
Діти в школі. Фото: Новини.LIVE
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Кабінет Міністрів України затвердив дату початку навчального року в загальній середній школі. Уряд також визначив кінець навчання. 

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання у вівторок, 23 липня.

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Навчальний рік у школах

Навчання у загальній середній школі розпочнеться у понеділок, 2 вересня. В Кабміні повідомили, що завершиться воно 30 червня 2025 року.

"Обласним адміністраціям доручено забезпечити організацію процесу залежно від безпекової ситуації на тій чи іншій території", — додав Шмигаль.

Нагадаємо, мер Львова Андрій Садовий розкритикував освітнього омбудсмена Сергія Горбачова. Він назвав дату нового навчального року у місті.

Також на численні звернення батьків щодо можливості дострокового початку нового 2024/2025 навчального року в Одеській області, місцева влада надала офіційні роз'яснення. Освітній процес розпочнеться 2 вересня 2024 року, враховуючи чинне законодавство та безпекову ситуацію.

Денис Шмигаль Кабінет міністрів школи українці Україна школярі

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