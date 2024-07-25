В Харькове мужчина украл два iPhone, заменив их на муляжи

Человек с телефоном в руках. Фото иллюстративное: depositphotos.com

В Харькове мужчина подменял мобильные телефоны марки Apple на муляжи. Таким образом ему удалось завладеть несколькими единицами техники.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений в декабре прошлого года.

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Детали дела

В январе 2023 года фигурант, ранее судимый за кражу и мошенничество, увидел на OLX объявление о продаже мобильного телефона iPhone 13 Pro Max. Решив присвоить гаджет себе, злоумышленник заказал его через "Новую почту" наложенным платежом. Получив посылку на почте, мужчина начал делать вид, что пристально рассматривает телефон, протирал экран, а затем достал из правого кармана предмет, похожий на мобильный, положил его в коробку вместо iPhone, а с самим телефоном скрылся. Таким же образом фигурант присвоил и еще один iPhone. Кроме этого, нарушитель незаконно хранил находящееся в ограниченном обращении наркотическое средство — "Нафтизин" с метадоном.

Решение суда

В суде обвиняемый в полном объеме признал свою виновность в совершении уголовных правонарушений и раскаялся. Суд назначил ему наказание в размере 3,5 лет ограничения свободы. Также с нарушителя в пользу "Новой почты", компенсировавшей убытки обманутым продавцам, взыскали более 75 тысяч гривен за похищенные iPhone, а в пользу государства — более семи тысяч гривен за судебные издержки.

Напомним, в городе Ромны Сумской области 11-классник тоже мошенническим путем завладел iPhone. Парень заказал гаджет на OLX, а во время получения заказа на почте просто сбежал с коробкой, потому что не имел средств, чтобы рассчитаться. Суд назначил несовершеннолетнему наказание в виде штрафа.

Также мы сообщали, что житель Черноморска Одесской области решил обмануть сотрудников "Новой почты", заменив приобретенный слиток золота на муляж. Злоумышленник рассчитывал, что почта оплатит ему ущерб.