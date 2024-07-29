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В Харькове мужчина полсотни раз крал металлические колпаки из подъездов — какое наказание избрал суд

29 июля 2024 01:32
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Как суд наказал мужчину, который украл более полусотни металлических колпаков в Харькове
Судья. Фото иллюстративное: depositphotos.com
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

В Харькове разоблачили мужчину, который более 50 ночей воровал металлические колпаки из подъездов. В течение двух месяцев нарушитель отправлялся на грабительский промысел почти каждую ночь.

Об этом говорится в приговоре Московского суда Харькова, опубликованном в Едином реестре судебных решений в среду, 24 июля.

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Детали дела

Согласно материалам суда, первую кражу нарушитель совершил в ночь на 12 декабря 2023 года. Находясь вблизи дома, он увидел металлические колпаки (защитные решетки), вмонтированные в вентиляционные отверстия подвального помещения подъезда.

"Не желая быть замеченным и разоблаченным в совершении преступления, удерживая при себе похищенное имущество, стоимость которых согласно заключению эксперта составляет 357 гривен, с места совершения преступления скрылся", — говорится в приговоре.

Всего в период с декабря 2023 года по февраль 2024 года нарушитель воровал металлические колпаки более 50 раз. Таким образом он нанес коммунальному предприятию "Жилкомсервис" ущерб почти на девять тысяч гривен.

Злоумышленника задержали 9 февраля сразу после очередной кражи. Также, по данным следствия, фигурант обнаружил и пытался продать гранату.

Решение суда

В суде обвиняемый полностью признал свою вину. Это уже его восьмая судимость. За совершенное, согласно решению суда, фигурант проведет 6,5 лет за решеткой. Также он должен возместить ущерб коммунальному предприятию.

Напомним, в Харьковской области оштрафовали военнослужащего, который купил через Интернет психотропное вещество PVP. Мужчину задержали, когда он получал посылку с наркотическим веществом на "Новой почте".

Также мы сообщали, что в Луцке пьяный мужчина убил своего товарища. Свидетелем преступления стала 11-летняя дочь погибшего. За совершенное убийцы избрали наказание — 10 лет лишения свободы.

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