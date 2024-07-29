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У Харкові чоловік пів сотні разів крав металеві ковпаки з під'їздів — яке покарання обрав суд

29 липня 2024 01:32
Чекарьова Марія - редактор
Як суд покарав чоловіка, який украв понад пів сотні металевих ковпаків у Харкові
Суддя. Фото ілюстративне: depositphotos.com
Чекарьова Марія - редактор

У Харкові викрили чоловіка, який понад 50 ночей цупив металеві ковпаки з під'їздів. Упродовж двох місяців порушник вирушав на грабіжницький промисел майже щоночі.

Про це йдеться у вироку Московського суду Харкова, який опублікували в Єдиному реєстрі судових рішень у середу, 24 липня.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами суду, першу крадіжку порушник скоїв у ніч проти 12 грудня. Перебуваючи поблизу будинку, він побачив металеві ковпаки (захисні решітки), вмонтовані у вентиляційні отвори підвального приміщення під`їзду.

"Не бажаючи бути поміченим та викритим у вчиненні злочину, утримуючи при собі викрадене майно, вартість яких згідно з висновком експерта становить 357 гривень, з місця скоєння злочину зник", — йдеться у вироку.

Загалом у період від грудня 2023 року по лютий 2024 року порушник крав металеві ковпаки понад 50 разів. Таким чином він завдав комунальному підприємству "Житлокомсервіс" збитків майже на дев'ять тисяч гривень.

Зловмисника затримали 9 лютого одразу після чергової крадіжки. Також, за даними слідства, фігурант знайшов і намагався продати гранату.

Рішення суду

У суді обвинувачений повністю визнав свою провину. Це вже його восьма судимість. За вчинене, згідно з рішенням суду, фігурант проведе 6,5 років за ґратами. Також він має відшкодувати збитки комунальному підприємству.

Нагадаємо, у Харківській області оштрафували військовослужбовця, який придбав через Інтернет психотропну речовину PVP. Чоловіка затримали, коли він отримував відправлення з наркотичною речовиною на "Новій пошті".

Також ми повідомляли, що в Луцьку п'яний чоловік убив свого товариша. Свідком злочину стала 11-річна донька загиблого. За вчинене вбивці обрали покарання — 10 років позбавлення волі.

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