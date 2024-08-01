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В Херсоне мужчина бросил гранату в людей — есть погибший и пострадавшие

1 августа 2024 00:08
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
В Херсоне мужчина бросил гранату в людей - погиб пенсионер
Граната в руках. Фото: AP
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

В среду, 31 июля, вечером в Центральном районе Херсона 48-летний житель города бросил гранату на площадку возле одного из магазинов, где находились люди. В результате взрыва погиб один человек, еще пятеро ранены.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

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Бросил гранату в людей

Взрыв унес жизни 69-летнего пенсионера. Кроме того, пять человек в возрасте от 32 до 41 года получили разной степени травмы. Полиция задержала злоумышленника, на месте происшествия продолжаются необходимые следственные действия.

Затриманий. Фото: Нацполіція
Задержанный. Фото: Нацполиция

Согласно информации начальника Херсонского районного управления полиции Александра Рогожина, около 19:20 в полицию поступило сообщение о взрыве на площадке возле одного из магазинов в микрорайоне "Северный". На место происшествия срочно прибыли следственно-оперативная группа, работники уголовного розыска и патрульная полиция Херсонского района.

Полицейские на месте происшествия выяснили, что на площадку, где отдыхали пять человек, вошел незнакомый мужчина. Во время разговора между отдыхающими и неизвестным возник спор. После этого мужчина ушел, а через несколько минут вернулся и бросил гранату.

Место взрыва гранаты. Фото: Нацполиция
Место взрыва гранаты. Фото: Нацполиция

Напомним, во двор мэра Баштанки Николаевской области неизвестные бросили взрывное устройство, которое сдетонировало, повредив автомобиль чиновника. К счастью, мэр и жильцы дома не пострадали.

Также мы писали, что в Бородянке Киевской области местный житель в шоковом состоянии после гибели брата на фронте взял муляж гранаты и ограбил аптеку. Из-за искреннего раскаяния и самостоятельного прихода в полицию суд значительно смягчил ему приговор.

Херсон взрыв полиция Украина граната Херсонская область

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