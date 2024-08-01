В Херсоне мужчина бросил гранату в людей - погиб пенсионер

В Херсоне мужчина бросил гранату в людей — есть погибший и пострадавшие
В среду, 31 июля, вечером в Центральном районе Херсона 48-летний житель города бросил гранату на площадку возле одного из магазинов, где находились люди. В результате взрыва погиб один человек, еще пятеро ранены.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.
Бросил гранату в людей
Взрыв унес жизни 69-летнего пенсионера. Кроме того, пять человек в возрасте от 32 до 41 года получили разной степени травмы. Полиция задержала злоумышленника, на месте происшествия продолжаются необходимые следственные действия.
Согласно информации начальника Херсонского районного управления полиции Александра Рогожина, около 19:20 в полицию поступило сообщение о взрыве на площадке возле одного из магазинов в микрорайоне "Северный". На место происшествия срочно прибыли следственно-оперативная группа, работники уголовного розыска и патрульная полиция Херсонского района.
Полицейские на месте происшествия выяснили, что на площадку, где отдыхали пять человек, вошел незнакомый мужчина. Во время разговора между отдыхающими и неизвестным возник спор. После этого мужчина ушел, а через несколько минут вернулся и бросил гранату.
Напомним, во двор мэра Баштанки Николаевской области неизвестные бросили взрывное устройство, которое сдетонировало, повредив автомобиль чиновника. К счастью, мэр и жильцы дома не пострадали.
Также мы писали, что в Бородянке Киевской области местный житель в шоковом состоянии после гибели брата на фронте взял муляж гранаты и ограбил аптеку. Из-за искреннего раскаяния и самостоятельного прихода в полицию суд значительно смягчил ему приговор.
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