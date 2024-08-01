В Херсоні чоловік кинув гранату в людей — загинув пенсіонер

Граната в руках. Фото: AP

У середу, 31 липня, ввечері в Центральному районі Херсону 48-річний житель міста кинув гранату на майданчик біля одного з магазинів, де перебували люди. Внаслідок вибуху загинула одна особа, ще п'ятеро поранені.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.

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Вибух забрав життя 69-річного пенсіонера. Окрім того, п’ятеро осіб віком від 32 до 41 року отримали різного ступеня травми. Поліція затримала зловмисника, на місці події тривають необхідні слідчі дії.

Затриманий. Фото: Нацполіція

Згідно з інформацією начальника Херсонського районного управління поліції Олександра Рогожина, близько 19:20 до поліції надійшло повідомлення про вибух на майданчику біля одного з магазинів у мікрорайоні "Північний". На місце події терміново прибули слідчо-оперативна група, працівники карного розшуку і патрульна поліція Херсонського району.

Поліцейські на місці події з'ясували, що на майданчик, де відпочивали п’ятеро осіб, зайшов незнайомий чоловік. Під час розмови між відпочиваючими та невідомим виникла суперечка. Після цього чоловік пішов, а через кілька хвилин повернувся і кинув гранату.

Місце вибуху гранати. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, на подвір'я мера Баштанки, що на Миколаївщині, невідомі кинули вибуховий пристрій, який здетонував, пошкодивши автомобіль посадовця. На щастя, мер та мешканці будинку не постраждали.

Також ми писали, що у Бородянці, що на Київщині, місцевий мешканець у шоковому стані після загибелі брата на фронті взяв муляж гранати та пограбував аптеку. Через щире каяття та самостійний прихід до поліції суд значно пом'якшив йому вирок.