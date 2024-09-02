Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow В Хмельницком мужчина систематически обижал родного отца — как его наказал суд arrow

В Хмельницком мужчина систематически обижал родного отца — как его наказал суд

2 сентября 2024 01:32
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Хмельницкий суд лишил мужчину свободы за то, что тот оскорблял отца
Судья зачитывает приговор. Иллюстративное фото: УНИАН
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Суд в Хмельницке назначил мужчине наказание в виде года и шести месяцев лишения свободы за то, что тот не выполнил ограничительное предписание. В частности, несмотря на запрет, он приходил к отцу и обижал его. —

Соответствующее решение принял Хмельницкий горрайонный суд, сообщает "Судебно-юридическая газета" в четверг, 29 августа.

Читайте также:

Что известно

Как отмечается, суд запретил хмельничанину любым способом общаться со своим отцом, включая переписку и телефонные разговоры. Также ему запретили приближаться на расстояние ближе 500 метров к месту, где проживает отец. Соответствующее ограничительное предписание на шесть месяцев было вынесено еще в июне этого года.

Однако уже через неделю после этого он снова пришел в дом отца, общался с ним и не реагировал на замечания и требования покинуть двор, оставаясь там до приезда полиции. Таким образом, суд узнал, что сын приходил выяснять отношения с отцом не менее шести раз.

Ранее, 25 января 2023 года, Хмельницкий горрайонный суд уже приговорил хмельничанина к шести месяцам ареста за домашнее насилие в отношении отца и невыполнение ограничительного предписания (ст. 126-1, ст. 390-1 УК Украины).

Однако уже 6 февраля того же года суд снова вынужден был наказать виновника за невыполнение ограничительного предписания, назначив ему один год лишения свободы. Несмотря на это, 16 июня прошлого года мужчину, продолжавшего обижать собственного отца, снова осудили, назначив наказание в виде одного года и восьми месяцев лишения свободы.

Также важные новости дня по теме:

суд правосудие Хмельницкий судебные решения

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

01:52 В Харькове зафиксировали попадание двух "Шахедов" в Киевском и Слободском районах города

01:32 В Хмельницком мужчина систематически обижал родного отца — как его наказал суд

01:30 Военный заявил о необходимости принудительной мобилизации

01:12 В Харькове слышали взрывы — над городом летают дроны

1 сентября 2024

23:57 Военные самолеты России периодически приближаются к границам Латвии

23:57 Президент Финляндии назвал ситуацию в Украине критической, но отметил улучшение

23:53 В Хмельницкой области мужчина угрожал работникам ТЦК канцелярским ножом — что решил суд

23:42 ФБУ пожизненно дисквалифицировала двух украинских баскетболистов

23:27 В Минокружении ответили, есть ли угроза для Чернигова из-за загрязнения Десны и Сейма

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка - 80x80

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

23:16 Пророссийские хакеры могли атаковать немецкую авиадиспетчерскую службу

01:52 В Харькове зафиксировали попадание двух "Шахедов" в Киевском и Слободском районах города

01:32 В Хмельницком мужчина систематически обижал родного отца — как его наказал суд

01:30 Военный заявил о необходимости принудительной мобилизации

01:12 В Харькове слышали взрывы — над городом летают дроны

1 сентября 2024

23:57 Военные самолеты России периодически приближаются к границам Латвии

23:57 Президент Финляндии назвал ситуацию в Украине критической, но отметил улучшение

23:53 В Хмельницкой области мужчина угрожал работникам ТЦК канцелярским ножом — что решил суд

23:42 ФБУ пожизненно дисквалифицировала двух украинских баскетболистов

23:27 В Минокружении ответили, есть ли угроза для Чернигова из-за загрязнения Десны и Сейма

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка - 80x80

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

23:16 Пророссийские хакеры могли атаковать немецкую авиадиспетчерскую службу

06:38 Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

29 августа 2024

18:16 Бен Ходжес рассказал, что нужно для победы Украины — эксклюзивное интервью

17:02 Почтили, но не всех — в Одессе разгорелся скандал вокруг новой Аллеи Героев

15:37 После скандалов и митингов в Одессе торжественно открыли Аллею Героев

Эксклюзив

15:16 Сколько стоит собрать ребенка в школу в Одессе — Новини.LIVE узнали стоимость

28 августа 2024

06:40 Цены за 1 кг цветных металлов в конце августа — сколько стоит латунь в Украине

Новость с фото

06:08 На треть дороже, чем в ЕС — как украинские сети электроники наживаются на отключениях света

27 августа 2024

18:27 Запрет Telegram в Украине — какая альтернатива есть у одесситов

Эксклюзив

10:07 Покалеченный юг — как отдыхают туристы в курортных поселках Одесчины

06:44 Старых цен не будет — сколько стоят квартиры в Киеве и как подорожала недвижимость

Text

15:02 Во время войны государство должно контролировать мессенджеры — нардеп о Дурове и Telegram

Text

08:29 Берлинская проинформировала об особенности использования дронов на войне в Украине

31 августа 2024
Text

17:33 Волонтер резко отреагировала на заявления Безуглой касаемо катастрофы F-16

Text

12:45 Журналист Евгений Киселев объяснил, почему дело Павла Дурова вызывает множество вопросов

30 августа 2024
Text

21:30 Военнопленный из Курской области прокомментировал сдачу в плен и условия содержания

Text

18:46 Школьная смета – реальные расходы одесситов в 2024 году

Text

17:50 ВСУ столкнулись с дефицитом боеприпасов в Курщине и дело против Безуглой — эфир Вечер.LIVE

Text

17:10 Вспышка лихорадки Западного Нила — хватит ли Киеву мест в больницах на случай эпидемии

Text

16:53 ВСУ держат россиян в ловушке на заводе в Волчанске

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка - 80x80

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

Text

13:11 Наступление россиян в Харьковской области и возможный арест Путина в Монголии — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:13 Выплаты и вознаграждения военным с 1 сентября — сколько будут платить

29 августа 2024

06:10 Пенсии повысят в сентябре — кто из украинцев получит на 450 грн больше

21 августа 2024

09:18 Мудрик готовится стать игроком одного из самых богатых клубов мира

29 августа 2024

09:31 Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не Арсенал

30 августа 2024

08:31 Шахтер заменит Пушича известным тренером — о ком речь

20 августа 2024

08:44 Бражко уйдет из Динамо сразу после матчей с Зальцбургом — что известно

28 августа 2024

10:31 С осени повестки будут вручать по-новому — что изменится в мобилизации

19 августа 2024

09:09 Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер вынужден продать игрока

25 августа 2024

06:10 Индексация пенсий — что известно о перерасчете выплат в 2024 году

29 августа 2024

12:22 Операция ВСУ в Курской области оказалась неудачной, под угрозой Покровск, — Forbes