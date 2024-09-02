Хмельницкий суд лишил мужчину свободы за то, что тот оскорблял отца

Судья зачитывает приговор. Иллюстративное фото: УНИАН

Суд в Хмельницке назначил мужчине наказание в виде года и шести месяцев лишения свободы за то, что тот не выполнил ограничительное предписание. В частности, несмотря на запрет, он приходил к отцу и обижал его. —

Соответствующее решение принял Хмельницкий горрайонный суд, сообщает "Судебно-юридическая газета" в четверг, 29 августа.

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Что известно

Как отмечается, суд запретил хмельничанину любым способом общаться со своим отцом, включая переписку и телефонные разговоры. Также ему запретили приближаться на расстояние ближе 500 метров к месту, где проживает отец. Соответствующее ограничительное предписание на шесть месяцев было вынесено еще в июне этого года.

Однако уже через неделю после этого он снова пришел в дом отца, общался с ним и не реагировал на замечания и требования покинуть двор, оставаясь там до приезда полиции. Таким образом, суд узнал, что сын приходил выяснять отношения с отцом не менее шести раз.

Ранее, 25 января 2023 года, Хмельницкий горрайонный суд уже приговорил хмельничанина к шести месяцам ареста за домашнее насилие в отношении отца и невыполнение ограничительного предписания (ст. 126-1, ст. 390-1 УК Украины).

Однако уже 6 февраля того же года суд снова вынужден был наказать виновника за невыполнение ограничительного предписания, назначив ему один год лишения свободы. Несмотря на это, 16 июня прошлого года мужчину, продолжавшего обижать собственного отца, снова осудили, назначив наказание в виде одного года и восьми месяцев лишения свободы.