Как суд наказал жительницу Хмельницкого, которая ради компенсации врала, что у нее проживают переселенцы

Судья. Фото иллюстративное: cripo.com.ua

В Хмельницком женщина лгала, что у нее проживают переселенцы. За размещение внутри перемещенных лиц ей платили компенсацию. Всего мошенница таким образом заработала более восьми тысяч гривен.

Об этом говорится в приговоре, который Хмельницкий горрайонный суд Хмельницкой области вынес в четверг, 15 августа.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, фигурантка на протяжении нескольких месяцев 2023 года утверждала, что у нее проживают переселенцы и подавала заявления на получение компенсации за то, что она якобы разместила их в своем доме бесплатно. Нарушительнице платил компенсации Национальный комитет Красного Креста Украины. Впоследствии выяснилось, что люди, которых мошенница в документах указывала как переселенцев, никуда не переезжали и до сих пор проживают по месту регистрации.

Решение суда

Во время судебного заседания нарушительница полностью признала свою вину, раскаялась и добровольно компенсировала ущерб в размере более восьми тысяч гривен.

Суд признал фигурантку виновной в мошенничестве. За совершенное женщина должна была провести полтора года за решеткой, однако ей заменили это наказание одним годом испытательного срока.