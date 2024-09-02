Хмельницький суд позбавив чоловіка волі за те, що той ображав батька

Суддя зачитує вирок. Ілюстративне фото: УНІАН

Суд у Хмельницьку призначив чоловіку покарання у виді року і шести місяців позбавлення волі за те, що той не виконав обмежувальний припис. Зокрема, він попри заборону приходив до батька та кривдив його.

Відповідне рішення ухвалив Хмельницький міськрайонний суд, повідомляє "Судово-юридична газета" у четвер, 29 серпня.

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Що відомо

Як зазначається, суд заборонив хмельничанину в будь-який спосіб спілкуватися зі своїм батьком, включаючи листування та телефонні розмови. Також йому заборонили наближатися на відстань ближче ніж 500 метрів до місця, де проживає батько. Відповідний обмежувальний припис строком на шість місяців було винесено ще у червні цього року.

Однак вже через тиждень після цього він знову прийшов до батькової оселі, спілкувався з ним і не реагував на зауваження та вимоги покинути подвір’я, залишаючись там до приїзду поліції. Таким чином, суд дізнався, що син приходив з'ясовувати стосунки з батьком щонайменше шість разів.

Раніше, 25 січня 2023 року, Хмельницький міськрайонний суд уже засудив хмельничанина до шести місяців арешту за домашнє насильство щодо батька та невиконання обмежувального припису (ст. 126-1, ст. 390-1 КК України).

Однак уже 6 лютого того ж року суд знову змушений був покарати винуватця за невиконання обмежувального припису, призначивши йому один рік позбавлення волі. Незважаючи на це, 16 червня минулого року чоловіка, який продовжував кривдити власного батька, знову засудили, призначивши покарання у вигляді одного року і восьми місяців позбавлення волі.