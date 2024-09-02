Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow У Хмельницькому чоловік систематично кривдив рідного батька — як його покарав суд arrow

У Хмельницькому чоловік систематично кривдив рідного батька — як його покарав суд

2 вересня 2024 01:32
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Хмельницький суд позбавив чоловіка волі за те, що той ображав батька
Суддя зачитує вирок. Ілюстративне фото: УНІАН
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Суд у Хмельницьку призначив чоловіку покарання у виді року і шести місяців позбавлення волі за те, що той не виконав обмежувальний припис. Зокрема, він попри заборону приходив до батька та кривдив його.

Відповідне рішення ухвалив Хмельницький міськрайонний суд, повідомляє "Судово-юридична газета" у четвер, 29 серпня.

Читайте також:

Що відомо

Як зазначається, суд заборонив хмельничанину в будь-який спосіб спілкуватися зі своїм батьком, включаючи листування та телефонні розмови. Також йому заборонили наближатися на відстань ближче ніж 500 метрів до місця, де проживає батько. Відповідний обмежувальний припис строком на шість місяців було винесено ще у червні цього року.

Однак вже через тиждень після цього він знову прийшов до батькової оселі, спілкувався з ним і не реагував на зауваження та вимоги покинути подвір’я, залишаючись там до приїзду поліції. Таким чином, суд дізнався, що син приходив з'ясовувати стосунки з батьком щонайменше шість разів.

Раніше, 25 січня 2023 року, Хмельницький міськрайонний суд уже засудив хмельничанина до шести місяців арешту за домашнє насильство щодо батька та невиконання обмежувального припису (ст. 126-1, ст. 390-1 КК України).

Однак уже 6 лютого того ж року суд знову змушений був покарати винуватця за невиконання обмежувального припису, призначивши йому один рік позбавлення волі. Незважаючи на це, 16 червня минулого року чоловіка, який продовжував кривдити власного батька, знову засудили, призначивши покарання у вигляді одного року і восьми місяців позбавлення волі.

Також важливі новини дня по темі:

суд правосуддя Хмельницький судові рішення

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

01:52 У Харкові зафіксували влучання двох "Шахедів" у Київському та Слобідському районах містах

01:32 У Хмельницькому чоловік систематично кривдив рідного батька — як його покарав суд

01:30 Військовий заявив про необхідність примусової мобілізації

01:12 У Харкові чули вибухи — над містом літають дрони

1 вересня 2024

23:57 Військові літаки Росії періодично наближаються до кордонів Латвії

23:57 Президент Фінляндії назвав ситуацію в Україні критичною, але відзначив покращення

23:53 У Хмельницькій області чоловік погрожував працівникам ТЦК канцелярським ножем — що вирішив суд

23:42 ФБУ довічно дискваліфікувала двох українських баскетболістів

23:27 У Міндовкілля відповіли, чи є загроза для Чернігова через забруднення Десни та Сейму

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

23:16 Проросійські хакери могли атакувати німецьку авіадиспетчерську службу

01:52 У Харкові зафіксували влучання двох "Шахедів" у Київському та Слобідському районах містах

01:32 У Хмельницькому чоловік систематично кривдив рідного батька — як його покарав суд

01:30 Військовий заявив про необхідність примусової мобілізації

01:12 У Харкові чули вибухи — над містом літають дрони

1 вересня 2024

23:57 Військові літаки Росії періодично наближаються до кордонів Латвії

23:57 Президент Фінляндії назвав ситуацію в Україні критичною, але відзначив покращення

23:53 У Хмельницькій області чоловік погрожував працівникам ТЦК канцелярським ножем — що вирішив суд

23:42 ФБУ довічно дискваліфікувала двох українських баскетболістів

23:27 У Міндовкілля відповіли, чи є загроза для Чернігова через забруднення Десни та Сейму

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

23:16 Проросійські хакери могли атакувати німецьку авіадиспетчерську службу

06:38 Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

29 серпня 2024

18:16 Бен Годжес розповів, що потрібно для перемоги України — ексклюзивне інтервʼю

17:02 Вшанували, але не всіх — в Одесі розгорівся скандал навколо нової Алеї Героїв

15:37 Після скандалів та мітингів в Одесі урочисто відкрили Алею Героїв

Ексклюзив

15:16 Скільки коштує зібрати дитину до школи в Одесі — Новини.LIVE дізналися вартість

28 серпня 2024

06:40 Ціни за 1 кг кольорових металів наприкінці серпня — скільки коштує латунь в Україні

Новина з фото

06:08 На третину дорожче, ніж у ЄС — як українські мережі електроніки наживаються на відключеннях світла

27 серпня 2024

18:27 Заборона Telegram в Україні — яку альтернативу мають одесити

Ексклюзив

10:07 Понівечений південь — як відпочивають туристи у курортних селищах Одещини

06:44 Старих цін не буде — скільки коштують квартири у Києві та як здорожчала нерухомість

Text

15:02 Під час війни держава має контролювати месенджери – нардеп про Дурова та Telegram

Text

08:29 Берлінська проінформувала щодо особливості використання дронів на війні в Україні

31 серпня 2024
Text

17:33 Волонтерка різко відреагувала на заяви Безуглої щодо катастрофи F-16

Text

12:45 Журналіст Євген Кисельов пояснив, чому справа Павла Дурова викликає багато запитань

30 серпня 2024
Text

21:30 Військовополонений з Курської області прокоментував здачу в полон та умови утримання

Text

18:46 Шкільний кошторис – реальні витрати одеситів у 2024 році

Text

17:50 ЗСУ зіткнулися з дефіцитом боєприпасів на Курщині та справа проти Безуглої — ефір Вечір.LIVE

Text

17:10 Спалах гарячки Західного Нілу — чи вистачить Києву місць у лікарнях на випадок епідемії

Text

16:53 ЗСУ тримають росіян у пастці на заводі у Вовчанську

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

Text

13:11 Наступ росіян на Харківщині та можливий арешт Путіна у Монголії — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

29 серпня 2024

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

29 серпня 2024

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

29 серпня 2024

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes