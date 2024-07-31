Житель Хмельницкого отказался от повестки — какое наказание избрал суд

Заседание суда. Иллюстративное фото: Суспільне

В Хмельницком к трем годам лишения свободы приговорили мужчину за уклонение от мобилизации. Мужчина отказался от получения повестки.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

По данным суда, мужчина в июле 2023 года прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его пригодным к мобилизации. В ноябре 2023 года ему пытались вручить повестку для отправки на военную службу, однако житель Хмельницка категорически отказался от получения документа.

Решение суда

На суде мужчина вину признал. Он объяснил, что отказался от получения повестки, потому что считает себя больным.

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к трем годам лишения свободы.

Напомним, в поселке Циркуны Харьковской области солдат одной из воинских частей приобрел через Интернет психотропное вещество PVP . При получении посылки с наркотиками на "Новой почте" военнослужащего задержали.

Также в Киеве военнообязанный мужчина проигнорировал боевую повестку от Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) и получил приговор. Свою вину он признал полностью и объяснил свою позицию.