Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow В Хмельницком мужчина отказался от повестки — что решил суд arrow

В Хмельницком мужчина отказался от повестки — что решил суд

31 июля 2024 23:53
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор
Житель Хмельницкого отказался от повестки — какое наказание избрал суд
Заседание суда. Иллюстративное фото: Суспільне
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор

В Хмельницком к трем годам лишения свободы приговорили мужчину за уклонение от мобилизации. Мужчина отказался от получения повестки.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

По данным суда, мужчина в июле 2023 года прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его пригодным к мобилизации. В ноябре 2023 года ему пытались вручить повестку для отправки на военную службу, однако житель Хмельницка категорически отказался от получения документа.

Решение суда

На суде мужчина вину признал. Он объяснил, что отказался от получения повестки, потому что считает себя больным.

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к трем годам лишения свободы.

Напомним, в поселке Циркуны Харьковской области солдат одной из воинских частей приобрел через Интернет психотропное вещество PVP . При получении посылки с наркотиками на "Новой почте" военнослужащего задержали.

Также в Киеве военнообязанный мужчина проигнорировал боевую повестку от Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) и получил приговор. Свою вину он признал полностью и объяснил свою позицию.

суд правосудие судьи военный призыв мобилизация повестки уклонисты судебные решения

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

24 июля 2024

06:00 Быстрая головоломка — найдите три отличия между рисунками за 10 секунд

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца

18 июля 2024

11:33 Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом