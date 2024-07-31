Житель Хмельницького відмовився від повістки — яке покарання обрав суд

Засідання суду. Ілюстративне фото: Суспільне

У Хмельницькому до трьох років позбавлення волі засудили чоловіка за ухилення від мобілізації. Чоловік відмовився від отримання повістки.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

За даними суду, чоловік у липні 2023 року пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до мобілізації. У листопаді 2023 року йому намагалися вручити повістку для відправлення на військову службу, проте житель Хмельницька категорично відмовився від отримання документа.

Рішення суду

На суді чоловік провину визнав. Він пояснив, що відмовився від отримання повістки, бо вважає себе хворим.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, у селищі Циркуни Харківської області солдат однієї з військових частин придбав через Інтернет психотропну речовину PVP. Під час отримання посилки з наркотиками на "Новій пошті" військовослужбовця затримали.

Також у Києві військовозобов'язаний чоловік проігнорував бойову повістку від Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) і отримав вирок суду. Свою провину він визнав повністю і пояснив свою позицію.