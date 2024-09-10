Киберполиция предупреждает о мошенниках

Женщину обманули мошенники. Фото: Depositphotos.com

Киберполиция предупреждает, что появилась очередная группа мошенников, пытающихся обманом вторгнуть чужие деньги. Аферисты посылают сообщения с предложениями легкой онлайн-работы. Схема заключается в покупке и продаже на другом сайте товара, якобы для его популяризации.

Об этом сообщили в МВД Украины во вторник, 10 сентября.

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Киберспециалисты предупреждают, что сначала мошенники действительно выплачивают небольшие суммы, чтобы внушить доверие.

Впоследствии аферисты требуют зарегистрироваться на мошенническом сайте, где необходимо пополнить баланс для покупок. Для вывода средств требуют новейшие переводы.

Советы полиции

Правоохранители рекомендуют следующий алгоритм действий, чтобы уберечься от правоохранителей. Необходимо:

не доверять сомнительным предложениям заработка онлайн;

не переходить по ненадежным ссылкам и не вводить свои платежные данные;

прекратить общение и заблокировать неизвестный номер.

"Если мошенники узнали данные вашей платежной карты, то немедленно свяжитесь с банком и заблокируйте средства на счете. Также обязательно обратитесь в полицию", — говорится в рекомендации киберполиции.