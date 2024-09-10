Кіберполіція попереджає про шахраїв

Жінку обманули шахраї. Фото: Depositphotos.com

Кіберполіція попереджає, що з'явилася чергова група шахраїв, які намагаються обманом вкрасти чужі гроші. Аферисти надсилають повідомлення з пропозиціями легкої онлайн-роботи. Схема полягає у купівлі та продажу на іншому сайті товару, нібито для його популяризації.

Про це повідомили в МВС України у вівторок, 10 вересня.

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Кіберфахівці попереджають, що спочатку шахраї дійсно виплачують невеликі суми, щоб викликати довіру.

Згодом аферисти вимагають зареєструватися на шахрайському сайті, де необхідно поповнити "баланс" для покупок. Задля виведення коштів вимагають нові перекази.

Поради поліції

Правоохоронці рекомендують наступний алгоритм дій, щоб вберегтися від правоохоронців. Необхідно:

не довіряти сумнівним пропозиціям заробітку онлайн;

не переходити за ненадійними посиланнями та не вводити свої платіжні дані;

припинити спілкування та заблокувати невідомий номер.

"Якщо шахраї дізнались дані вашої платіжної картки, то негайно зв'яжіться з банком та заблокуйте кошти на рахунку. Також обов’язково зверніться до поліції", — йдеться у рекомендації кіберполіції.