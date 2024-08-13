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Українців застерігають від шахрайств на темі військовополонених та зниклих безвісти

13 серпня 2024 15:12
Катерина Османська - Редактор
Кіберфахівці застерегли українців від шахрайства щодо полонених та зниклих безвісти
Працівник кіберполіції. Фото: cyberpolice.gov.ua
Катерина Османська - Редактор

Кіберполіція та Офіс омбудсмана застерігають українців від шахрайств, пов’язаних з темою звільнення українських воїнів з полону та пошуку безвісти зниклих людей. Шахраї можуть вивчити повідомлення людей, які також шукають інформацію про зниклих безвісти та випитувати персональні дані військових.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у своєму Telegram, у вівторок, 13 серпня.

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Лубінець зазначив, що зловмисники користуються вразливим емоційним станом родичів та близьких військовополонених чи зниклих безвісти, вводячи їх в оману та виманюючи персональні дані.

"Шахраї в соцмережах відстежують публічні повідомлення людей, котрі шукають інформацію про зниклих безвісти або полонених родичів", — йдеться у повідомленні. 

Омбудсман також попередив, що зловмисники можуть представлятися журналістами, волонтерами, представниками державних органів та навіть представниками країни-агресора. Вони обіцяють сприяти звільненню, організувати телефонну розмову або надати інформацію про близьку людину. Але для цього вони випитують конфіденційну інформацію та персональні та контактні дані військових, зокрема:

  • ПІБ,
  • найменування військової частини\підрозділу,
  • військове звання,
  • статус військового,
  • також інформацію про банківські картки,
  • фото документів тощо. 

Кіберполіція радить уникати будь-яких контактів з підозрілими особами, які можуть виявитися шахраями.

Основні поради з протидії шахрайства

1. Перевірка джерела інформації. Завжди з’ясовуйте, хто саме звертається до вас із пропозицією допомоги. Звертайте увагу на офіційні джерела інформації, такі як офіційні сайти державних установ або перевірені організації, які займаються питаннями звільнення військовополонених.

2. Захист особистих даних. Ніколи не передавайте конфіденційні дані незнайомцям. Уникайте розкриття персональної інформації у соціальних мережах, навіть у приватних повідомленнях.

3. Сумнівні пропозиції. Будьте обережними з будь-якими фінансовими пропозиціями, пов'язаними з "визволенням" чи "допомогою". Пам'ятайте, що державні органи та офіційні волонтерські організації не вимагають оплату за надання інформації чи допомогу.

4. Звертайтеся до правоохоронців. Якщо ви підозрюєте, що стали жертвою онлайн-шахрайства, негайно звертайтеся до кіберполіції за посиланням.

Куди звертатись, якщо ваша близька людина зникла безвісти або в полоні

Для надання правоохоронцям інформації про потрапляння близької людини у полон та здачі біологічних зразків ДНК-профілю українцям радять скористатися номерами телефонів на офіційному сайті Національної поліції України. Там же розміщено алгоритм дій на випадок, якщо місцезнаходження вашої близької людини невідоме або вона перебуває у полоні.

  • Українців застерігають від шахрайств на темі військовополонених та зниклих безвісти - фото 1
    Де отримати інформацію щодо зниклих безвісти. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs
  • Українців застерігають від шахрайств на темі військовополонених та зниклих безвісти - фото 2
    Де отримати інформацію щодо зниклих безвісти. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs
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Для надійної та безпечної допомоги у пошуку зниклих безвісти, з питань обміну військовополонених, повернення ув’язнених, депортованих і примусово переміщених цивільних осіб, у тому числі дітей, можна звертатися до Офісу омбудсмана:

  • зателефонувавши за номерами: 0800501720 або 0442997408;
  • написавши на електронну пошту: hotline@ombudsman.gov.ua;
  • офлайн через громадську приймальню за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 21/8.

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