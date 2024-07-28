Компания Долина мечт сорвала поставки формы для войска — что решил суд

Военнослужащие принимают военную форму. Иллюстративное фото: Армия Информ

Компания "Долина мрій" получила штраф за несвоевременную поставку военной формы Киевской областной администрации. Сумма взыскания составляет более одного миллиона гривен, также компании насчитали пеню.

Об этом говорится в определении суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В материалах суда говорится, что Департамент гражданской защиты и оборонной работы Киевской областной администрации заказал для военных форму на 38 миллионов гривен.

Согласно условиям договора, товар должны были поставить в течение месяца.

Однако "Долина мрій" нарушила указанные сроки и поставила лишь часть заказа на сумму в 11 миллионов гривен.

В компании сообщили, что не могут поставить часть товара из-за форс-мажорных обстоятельств. То есть товар на сумму в 26 миллионов гривен поставлен вообще не был.

Заказчик направил ответчику претензию, в которой, в частности, сообщил о расторжении договора и потребовал в течение пяти дней уплатить штрафные санкции.

Факт нарушения сроков поставки товара "Долина мрій" не отрицала.

В ходе судебного заседания прокурор отметил, что ненадлежащее исполнение обязательств по договорам влияет на уровень материально-технического обеспечения территориальной обороны, в результате чего нарушаются интересы государства по обеспечению конституционных основ Украины.

По словам прокурора, ответчиком фактически сорвана реализация заказа для нужд обороны.

В свою очередь ответчик, возражая относительно иска, отмечает, что он ошибся относительно существенных условий договора и не мог выполнить договор в полном объеме.

В то же время судья во время рассмотрения дела не получил обоснованных доказательств о наличии форс-мажорных обстоятельств.

Также суд при принятии решения учел имущественное положение ответчика.

Поскольку размер штрафных санкций почти в четыре раза превышает размер чистой прибыли ответчика, суд снизил размер пени и штрафа на 30%.

Решение суда

Суд частично удовлетворил иск.

Ответчик должен заплатить 1 миллион 303 тысяч 520 гривен штрафа.

Кроме того, была начислена и пеня в размере 967 тысяч 632 гривны.

Также компания должна оплатить судебный сбор.

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