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В Киеве компания сорвала оборонные поставки на миллионы гривен — суд принял решение

28 июля 2024 16:17
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Компания Долина мечт сорвала поставки формы для войска — что решил суд
Военнослужащие принимают военную форму. Иллюстративное фото: Армия Информ
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Компания "Долина мрій" получила штраф за несвоевременную поставку военной формы Киевской областной администрации. Сумма взыскания составляет более одного миллиона гривен, также компании насчитали пеню.

Об этом говорится в определении суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В материалах суда говорится, что Департамент гражданской защиты и оборонной работы Киевской областной администрации заказал для военных форму на 38 миллионов гривен.

Согласно условиям договора, товар должны были поставить в течение месяца.

Однако "Долина мрій" нарушила указанные сроки и поставила лишь часть заказа на сумму в 11 миллионов гривен.

В компании сообщили, что не могут поставить часть товара из-за форс-мажорных обстоятельств. То есть товар на сумму в 26 миллионов гривен поставлен вообще не был.

Заказчик направил ответчику претензию, в которой, в частности, сообщил о расторжении договора и потребовал в течение пяти дней уплатить штрафные санкции.

Факт нарушения сроков поставки товара "Долина мрій" не отрицала.

В ходе судебного заседания прокурор отметил, что ненадлежащее исполнение обязательств по договорам влияет на уровень материально-технического обеспечения территориальной обороны, в результате чего нарушаются интересы государства по обеспечению конституционных основ Украины.

По словам прокурора, ответчиком фактически сорвана реализация заказа для нужд обороны.

В свою очередь ответчик, возражая относительно иска, отмечает, что он ошибся относительно существенных условий договора и не мог выполнить договор в полном объеме.

В то же время судья во время рассмотрения дела не получил обоснованных доказательств о наличии форс-мажорных обстоятельств.

Также суд при принятии решения учел имущественное положение ответчика.

Поскольку размер штрафных санкций почти в четыре раза превышает размер чистой прибыли ответчика, суд снизил размер пени и штрафа на 30%.

Решение суда

Суд частично удовлетворил иск.

Ответчик должен заплатить 1 миллион 303 тысяч 520 гривен штрафа.

Кроме того, была начислена и пеня в размере 967 тысяч 632 гривны.

Также компания должна оплатить судебный сбор.

Ранее мы писали, что житель Львовской области через суд добился увольнения с военной службы. Его отец имеет вторую группу инвалидности. Ранее он подавал рапорт в воинскую часть, однако он не был рассмотрен.

Также мы писали, что депутат Калушского районного совета Ивано-Франковской области вместе с сообщником за взятку способствовали получению документов о непригодности к военной службе. 

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