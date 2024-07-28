Компанія Долина мрій зірвала поставки форми для війська — що вирішив суд

Військовослужбовці приймають військові форму. Ілюстративне фото: Армія Інформ

Компанія "Долина мрій" отримала штраф за несвоєчасну поставку військової форми Київській обласній адміністрації. Сума стягнення складає понад один мільйон гривень, також компанії нарахували пеню.

Про це йдеться в ухвалі суду, опублікованій в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалах суду йдеться про те, що Департамент цивільного захисту та оборонної роботи Київської обласної адміністрації замовив для військових форму на 38 мільйонів гривень.

Згідно з умовами договору, товар мали поставити протягом місяця.

Проте "Долина мрій" порушила зазначені терміни і поставила лише частину замовлення на суму в 11 мільйонів гривень.

У компанії повідомили, що не можуть поставити частину товару, через форс-мажорні обставини. Тобто товар на суму у 26 мільйонів гривень поставлено взагалі не було.

Замовник направив відповідачу претензію, в якій, зокрема, повідомив про розірвання договору та вимагав протягом п'яти днів сплатити штрафні санкції.

Факт порушення термінів поставки товару "Долина мрій" не заперечувала.

Під час судового засідання прокурор зазначив, що неналежне виконання зобов'язань за договорами впливає на рівень матеріально-технічного забезпечення територіального оборони, внаслідок чого порушуються інтереси держави щодо забезпечення конституційних основ України.

За словами прокурора, відповідачем фактично зірвано реалізацію замовлення для потреб оборони.

У свою чергу, відповідач, заперечуючи щодо позову, зазначає, що він помилився щодо істотних умов договору та не мав змоги виконати договір у повному обсязі.

Водночас суддя під час розгляду справи не отримав обґрунтованих доказів щодо наявність форс-мажорних обставин.

Також суд під час прийняття рішення врахував майновий стан відповідача.

Оскільки розмір штрафних санкцій майже в чотири рази перевищує розмір чистого прибутку відповідача, суд зменшив розмір пені та штрафу на 30%.

Рішення суду

Суд частково задовольнив позов.

Відповідач має заплатити 1 мільйон 303 тисячі 520 гривень штрафу.

Крім того, було нараховано і пеню у розмірі 967 тисяч 632 гривні.

Також компанія має сплатити судовий збір.

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