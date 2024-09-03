Воздушная тревога в Киеве 3 сентября 2024 года

Иранский дрон в небе. Иллюстративное фото: mil.in.ua

Ночью, 3 сентября, в Киеве второй раз объявили воздушную тревогу. Причиной стала угроза применения ударных БПЛА, которые двигаются в направлении столицы.

Об этом сообщает мониторинговый канал "Карта воздушных тревог" и Telegram "Воздушных сил ВСУ".

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"Внимание! Киев, движение ударных БпЛА в вашем направлении с южного и северного направлений Киевской области", — говорится в сообщении в 03:55.

В то же время, Киевская городская военная администрация (КГВА) на своем канале в Telegram призвала людей немедленно перейти в укрытие.

Добавим, что около часа назад тревогу объявили в Киевской области. Тогда в Киевской областной военной администрации (КОВА) сообщали, что в регионе замечены дроны и по ним работает ПВО.

Где объявлена тревога сейчас

Отметим, что дроны фиксируют не только в Киевской области. По состоянию на 03:52, карта воздушных тревог выглядит следующим образом.