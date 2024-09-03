Воздушная тревога в Киевской области 3 сентября из-за дронов

В Киевской области и других регионах тревога — в чем причина
3 сентября 2024 02:59
Люди в укрытии из-за тревоги. Иллюстративное фото: Суспільне Новини
В ночь на 3 сентября в Киевской области объявили воздушную тревогу. Также тревога продолжается в других регионах.
Об этом сообщает мониторинговый канал "Карта воздушных тревог" и Telegram Воздушных сил ВСУ.
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Что стало причиной тревоги
"Воздушная тревога в Киевской области", — говорится в сообщении в 02:50.
В то же время в Воздушных силах предупредили, что в направлении Киевской области, с севера, двигаются ударные беспилотники россиян.
Отметим, что военные фиксируют дроны не только в Киевской области, но и других регионах Украины. Из-за этого звучит сигнал тревоги.
Где объявлена тревога
По состоянию на 03.00 карта воздушных тревог в Украине выглядит следующим образом.
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