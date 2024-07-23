Мужчины придумали новый способ уклонения от мобилизации — суд жестко наказал их

Судебное заседание. Иллюстративное фото: nsj.gov.ua

В Кировоградской области мужчины, чтобы уклониться от мобилизации, придумали батальон "Туран", который на самом деле не является действующим военным формированием. Также они брали членские взносы с других мужчин, которые желали присоединиться, и учили их общаться с работниками Территориальных центров комплектования.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

По материалам расследования, мужчины продавали военнообязанным, желавшим избежать мобилизации, удостоверения члена общественной организации. После этого злоумышленники обучали, как правильно следует общаться с работниками ТЦК и пользоваться удостоверениями, чтобы не получить повестку.

Организаторы схемы представлялись участниками иностранного добровольческого батальона "Туран", членство в котором продавали.

Как оказалось, батальон "Туран" не принадлежит ни к одной из структур Сил обороны Украины и не является действующим военным формированием.

Решение суда

Суд постановил признать виновными участников группы и приговорить к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком в 3 года.

Скриншот приговора Кировского районного суда г. Кировограда (название не декоммунизировано. — Ред.)

Напомним, что в Кировоградской области мужчина пытался отправить посылкой в Польшу десяток скифских фибул, являющихся культурным достоянием Украины. Его осудили за контрабанду.

Также мы сообщали, что в Киеве мужчина попал в ДТП, в результате чего его авто получило повреждения. Он обвинил в аварии военнослужащего и требовал взыскать с воинской части, где тот служит, компенсацию.