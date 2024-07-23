Чоловіки вигадали новий спосіб ухилення від мобілізації — суд жорстко покарав їх

Судове засідання. Ілюстративне фото: nsj.gov.ua

У Кіровоградській області чоловіки, щоб ухилитися від мобілізації, вигадали батальйон "Туран", який насправді не є чинним військовим формуванням. Також вони брали "членські внески" з інших чоловіків, які бажали приєднатися, та вчили їх спілкуватися з працівниками Територіальних центрів комплектування.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

За матеріалами розслідування, чоловіки продавали військовозобов'язаним, які бажали уникнути мобілізації, посвідчення члена громадської організації. Після цього зловмисники навчали як правильно слід спілкуватися з працівниками ТЦК і користуватися посвідченнями, щоб не отримати повістку.

Організатори схеми представлялися учасниками іноземного добровольчого батальйону "Туран", членство в якому продавали.

Як виявилось, батальйон "Туран" не належить до жодної зі структур Сил оборони України та не є чинним військовим формуванням.

Рішення суду

Суд постановив визнати винними учасників групи та засудити до п'яти років позбавлення волі з іспитовим терміном у 3 роки.

Скриншот вироку Кіровського районного суду м. Кіровограда (назва не декомунізована. — Ред.)

Нагадаємо, що в Кіровоградській області чоловік намагався відправити посилкою до Польщі десяток скіфських фібул, які є культурним надбанням України. Його засудили за контрабанду.

Також ми повідомляли, що в Києві чоловік потрапив в ДТП, внаслідок чого його авто зазнало пошкоджень. Він звинуватив в аварії військовослужбовця і вимагав стягнути з військової частини, де той служить, компенсацію.