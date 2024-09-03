Воздушная тревога в Киевской области 3 августа из-за дронов россиян

Вражеский дрон в небе. Иллюстративное фото: Reuters

Утром 3 сентября в Киевской области объявили сигнал воздушной тревоги. Военные фиксируют вражеские БПЛА.

Об этом сообщает Telegram Воздушных сил ВСУ и мониторинговый канал "Карта воздушных тревог".

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Отметим, что в эту ночь в ряде областей Украины объявляли тревогу. В большинстве случаев причиной были враждебные БпЛА, и этот случай не исключением.

"Воздушная тревога в Киевской области", — говорится в сообщении в 05:03.

Через несколько минут Воздушные силы ВСУ написали, что группа "Шахедов" наблюдается в Полтавской и Киевской областях. Направление вражеских дронов постоянно меняется.

Также в 05:19 военные добавили, что зафиксирована активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Есть угроза применения авиационных средств поражения.

Где объявлена тревога

По состоянию на 05.19 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.