Воздушная тревога в Киевской области 3 августа из-за дронов россиян

В Киевской области объявили тревогу из-за дронов
Утром 3 сентября в Киевской области объявили сигнал воздушной тревоги. Военные фиксируют вражеские БПЛА.
Об этом сообщает Telegram Воздушных сил ВСУ и мониторинговый канал "Карта воздушных тревог".
В небе замечены дроны россиян
Отметим, что в эту ночь в ряде областей Украины объявляли тревогу. В большинстве случаев причиной были враждебные БпЛА, и этот случай не исключением.
"Воздушная тревога в Киевской области", — говорится в сообщении в 05:03.
Через несколько минут Воздушные силы ВСУ написали, что группа "Шахедов" наблюдается в Полтавской и Киевской областях. Направление вражеских дронов постоянно меняется.
Также в 05:19 военные добавили, что зафиксирована активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Есть угроза применения авиационных средств поражения.
Где объявлена тревога
По состоянию на 05.19 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.
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