Аварийные отключения света – где действуют ограничения вечером 1 сентября

Отключение света в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Киеве и многих областях Украины вечером, 1 сентября, ввели экстренные отключения света. Пока графики не действуют.

Об этом сообщила прессслужба ДТЭК.

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Аварийные отключения света

"По приказу Укрэнерго с 20:35 введены экстренные отключения электроэнергии" , — говорится в сообщении.

В ДТЭК отметили, что свет будет выключаться вне графика в зависимости от ситуации в сети.

В настоящее время аварийные отключения действуют в:

Киеве;

Киевской области;

Днепропетровской;

Донецкий;

Хмельницкий;

Черкасской;

Черниговской;

Житомирской;

Кировоградской;

Запорожский;

Харьковской;

Сумской;

Полтавской;

Винницкой.

Людей призвали экономить электроэнергию, чтобы помочь стабилизировать систему.