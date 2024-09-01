Аварийные отключения света – где действуют ограничения вечером 1 сентября

Во многих областях Украины применили аварийные отключения света
1 сентября 2024 21:24
Отключение света в Киеве. Фото: Новини.LIVE
В Киеве и многих областях Украины вечером, 1 сентября, ввели экстренные отключения света. Пока графики не действуют.
Об этом сообщила прессслужба ДТЭК.
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Аварийные отключения света
"По приказу Укрэнерго с 20:35 введены экстренные отключения электроэнергии" , — говорится в сообщении.
В ДТЭК отметили, что свет будет выключаться вне графика в зависимости от ситуации в сети.
В настоящее время аварийные отключения действуют в:
- Киеве;
- Киевской области;
- Днепропетровской;
- Донецкий;
- Хмельницкий;
- Черкасской;
- Черниговской;
- Житомирской;
- Кировоградской;
- Запорожский;
- Харьковской;
- Сумской;
- Полтавской;
- Винницкой.
Людей призвали экономить электроэнергию, чтобы помочь стабилизировать систему.
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