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Во многих областях Украины применили аварийные отключения света

1 сентября 2024 21:24
Виктория Козырь - редактор
Аварийные отключения света – где действуют ограничения вечером 1 сентября
Отключение света в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Виктория Козырь - редактор

В Киеве и многих областях Украины вечером, 1 сентября, ввели экстренные отключения света. Пока графики не действуют.

Об этом сообщила прессслужба ДТЭК.

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"По приказу Укрэнерго с 20:35 введены экстренные отключения электроэнергии" , — говорится в сообщении.

В ДТЭК отметили, что свет будет выключаться вне графика в зависимости от ситуации в сети.

В настоящее время аварийные отключения действуют в:

  • Киеве;
  • Киевской области;
  • Днепропетровской;
  • Донецкий;
  • Хмельницкий;
  • Черкасской;
  • Черниговской;
  • Житомирской;
  • Кировоградской;
  • Запорожский;
  • Харьковской;
  • Сумской;
  • Полтавской;
  • Винницкой.

Людей призвали экономить электроэнергию, чтобы помочь стабилизировать систему.

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Сообщение ДТЭК. Фото: скриншот

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