В "Киевстаре" рассказали, какая сейчас ситуация со связью и интернетом

Отделение "Киевстара". Фото: Суспільне Житомир

Президент компании "Киевстар" Александр Комаров заявил, что мобильный оператор почти восстановил связь. Интернет станет следующим в обновлении.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона "Єдині новини".

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Где уже есть связь и интернет

По его словам, сейчас уже полностью восстановлены услуги фиксированного интернета для жилья. Кроме того, почти на 99% возобновлены услуги голосовой связи.

"Мы прямо сейчас заканчиваем последнюю географию — это правый берег Днепра в Киеве", — отметил Комаров.

Когда будет мобильный интернет

В свою очередь компания не смогла восстановить мобильный интернет, как обещала, до 14 декабря. Однако уже во второй половине дня он начнет появляться в западных областях, а затем в других регионах страны.

В то же время в пресс-службе "Киевстара" добавили, что если ваша SIM-карта не регистрируется в сети, можно попытаться перезагрузить телефон или включить и выключить "авиарежим".

"В некоторых населенных пунктах все еще возникают кратковременные сложности со связью, но наши специалисты их устраняют. Простите за неудобства и работаем дальше. Восстановление после масштабной хакерской атаки — это сложный процесс. Но мы продолжаем сотрудничество с СБУ и другими органами государственной власти для выяснение всех деталей", — подчеркнули в сообщении.

Напомним, ранее руководитель прессцентра ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что кибератака на мобильный оператор "Киевстар" не повлияла на связь с находящимися на фронте украинскими военными. Поэтому управление подразделениями не было утрачено.