Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow В "Киевстаре" рассказали, какая сейчас ситуация со связью и интернетом arrow

В "Киевстаре" рассказали, какая сейчас ситуация со связью и интернетом

14 декабря 2023 14:07
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В "Киевстаре" рассказали, какая сейчас ситуация со связью и интернетом
Отделение "Киевстара". Фото: Суспільне Житомир
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Президент компании "Киевстар" Александр Комаров заявил, что мобильный оператор почти восстановил связь. Интернет станет следующим в обновлении.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона "Єдині новини".

Читайте также:

Где уже есть связь и интернет

По его словам, сейчас уже полностью восстановлены услуги фиксированного интернета для жилья. Кроме того, почти на 99% возобновлены услуги голосовой связи.

"Мы прямо сейчас заканчиваем последнюю географию — это правый берег Днепра в Киеве", — отметил Комаров.

Когда будет мобильный интернет

В свою очередь компания не смогла восстановить мобильный интернет, как обещала, до 14 декабря. Однако уже во второй половине дня он начнет появляться в западных областях, а затем в других регионах страны.

В то же время в пресс-службе "Киевстара" добавили, что если ваша SIM-карта не регистрируется в сети, можно попытаться перезагрузить телефон или включить и выключить "авиарежим".

"В некоторых населенных пунктах все еще возникают кратковременные сложности со связью, но наши специалисты их устраняют. Простите за неудобства и работаем дальше. Восстановление после масштабной хакерской атаки — это сложный процесс. Но мы продолжаем сотрудничество с СБУ и другими органами государственной власти для выяснение всех деталей", — подчеркнули в сообщении.

Напомним, ранее руководитель прессцентра ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что кибератака на мобильный оператор "Киевстар" не повлияла на связь с находящимися на фронте украинскими военными. Поэтому управление подразделениями не было утрачено.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

ЧАЭС и ЗАЭС — есть ли риск повторной трагедии: выводы ликвидатора после 37 лет - 80x80

ЧАЭС и ЗАЭС — есть ли риск повторной трагедии: выводы ликвидатора после 37 лет

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

00:46 Усиление мобилизации в Украине — еще одна область наращивает призыв

Актуальное по теме