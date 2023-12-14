У "Київстарі" розповіли, яка зараз ситуація зі зв'язком та інтернетом

Відділення "Київстару". Фото: Суспільне Житомир

Президент компанії "Київстар" Олександр Комаров заявив, що мобільний оператор майже відновив зв'язок. Інтернет стане наступним у відновленні.

Про це він розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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Де вже є зв'язок та інтернет

За його словами, зараз вже повністю відновлено послуги фіксованого інтернету для осель. Крім того, майже на 99% відновлені послуги голосового зв'язку.

"Ми прямо зараз закінчуємо останню географію — це правий берег Дніпра у Києві", — зазначив Комаров.

Коли буде мобільний інтернет

Своєю чергою компанія не змогла відновити мобільний інтернет, як обіцяла, до 14 грудня. Проте вже в другій половині дня він почне з'являться у західних областях, а потім в інших регіонах країни.

Водночас у пресслужбі "Київстару" додали, що якщо ваша SIM-картка не реєструється в мережі, можна спробувати перезавантажити телефон або увімкнути та вимкнути "авіарежим".

"В деяких населених пунктах все ще виникають короткочасні складнощі зі зв'язком, але наші спеціалісти їх усувають. Перепрошуємо за незручності та працюємо далі. Відновлення після масштабної хакерської атаки – це складний процес. Але ми продовжуємо співпрацю з СБУ та іншими органами державної влади для з'ясування всіх деталей", — наголосили у повідомленні.

Нагадаємо, раніше керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що кібератака на мобільний оператор "Київстар" не вплинула на зв'язок з українськими військовими, які перебувають на фронті. Тому керування підрозділами не було втрачено.