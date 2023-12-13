У Київстарі підтвердили відновлення зв'язку

Мобільний оператор "Київстар". Фото: Kyivstar

Деякі абоненти мобільного оператора "Київстар" почали повідомляти про появу зв'язку. Інформацію про це підтверджують і в самій компанії.

Зокрема, про це повідомила B2C-директорка Тетяна Лукинюк.

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"Ми в ефірі. Поки голос. Майже усюди", — написала вона.

Скриншот допису Лукинюк

Згідно з повідомленнями користувачів у соцмережах, зв'язок починає з'являтися після перезавантаження телефону, проте поки що не у всіх.

Оператор повідомив, що з 18:00 почав увімкнення голосового зв'язку і сподівається відновити інші послуги протягом доби.

Після повного відновлення і стабілізації роботи мережі мобільний оператор розпочне підготовку та надання компенсацій усім абонентам і корпоративним клієнтам, які внаслідок хакерської атаки не могли скористатися сервісами компанії.

Нагадаємо, що наразі зв'язок почав з'являтися у Вінниці, Дніпрі, Запоріжжі, Львові, Харкові, Києві, Кривому Розі, Хмельницькому та Миколаєві. Жителі Одеси повідомляють, що поки що зв'язку у них немає.

Фахівці мобільного оператора "Київстар" працюють над відновленням зв'язку після атаки хакерів 12 грудня. Водночас пропагандисти намагаються посіяти паніку серед українців.

Також ми писали, що російські хакери угрупування "Солнцепек" взяли на себе повну відповідальність за кібератаку на український оператор мобільного зв'язку "Київстар". Також вони натякнули на допомогу "небайдужих співробітників" "Київстар".