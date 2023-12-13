Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow У Київстарі підтвердили відновлення зв'язку arrow

У Київстарі підтвердили відновлення зв'язку

13 грудня 2023 19:10
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Київстарі підтвердили відновлення зв'язку
Мобільний оператор "Київстар". Фото: Kyivstar
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Деякі абоненти мобільного оператора "Київстар" почали повідомляти про появу зв'язку. Інформацію про це підтверджують і в самій компанії.

Зокрема, про це повідомила B2C-директорка Тетяна Лукинюк.

Читайте також:

"Київстар" відновлює роботу

"Ми в ефірі. Поки голос. Майже усюди", — написала вона.

null
Скриншот допису Лукинюк

Згідно з повідомленнями користувачів у соцмережах, зв'язок починає з'являтися після перезавантаження телефону, проте поки що не у всіх.

Оператор повідомив, що з 18:00 почав увімкнення голосового зв'язку і сподівається відновити інші послуги протягом доби.

Після повного відновлення і стабілізації роботи мережі мобільний оператор розпочне підготовку та надання компенсацій усім абонентам і корпоративним клієнтам, які внаслідок хакерської атаки не могли скористатися сервісами компанії.

Нагадаємо, що наразі зв'язок почав з'являтися у Вінниці, Дніпрі, Запоріжжі, Львові, Харкові, Києві, Кривому Розі, Хмельницькому та Миколаєві. Жителі Одеси повідомляють, що поки що зв'язку у них немає. 

Фахівці мобільного оператора "Київстар" працюють над відновленням зв'язку після атаки хакерів 12 грудня. Водночас пропагандисти намагаються посіяти паніку серед українців.

Також ми писали, що російські хакери угрупування "Солнцепек" взяли на себе повну відповідальність за кібератаку на український оператор мобільного зв'язку "Київстар". Також вони натякнули на допомогу "небайдужих співробітників" "Київстар".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

Закон про столицю знову на часі — чи заберуть повноваження у Кличка - 80x80

Закон про столицю знову на часі — чи заберуть повноваження у Кличка

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

13:11 В Україні діють нові правила вручення повісток військовозобов'язаним — що змінилось

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

00:46 Посилення мобілізації в Україні — ще одна область нарощує призов

Актуальне по темі