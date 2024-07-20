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В Коростене мужчина принял парней за наркоторговцев, ограбил и натравил пса — что решил суд

20 июля 2024 07:21
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
В Житомирской области преступник спутал мужчин с наркодельцами, натравил собаку, избил и ограбил
Злая собака. Иллюстративное фото. Фото: pixels.com
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

В Житомирской области местный житель Коростеня совершил нападение на двух прохожих, натравил на них своего пса и угрожал макетом пистолета. Суд назначил ему восемь лет лишения свободы с частичной конфискацией имущества.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Как показало следствие, ночью подсудимый встретил на детской площадке незнакомого человека, которого принял за наркоторговца — "закладчика". С помощью своего пса породы "Кане-Корсо" мужчина загнал его на крышу детского домика и стал угрожать макетом пистолета (как потом выяснило следствие).

Заставив пострадавшего слезть с крыши, он натравил на него пса, который сильно покусал пострадавшего, и отобрал у мужчины iPhone 13 Pro. После чего стал угрожать ножом, но потерпевшему удалось убежать.

После этого преступник встретил другого гражданина, которого тоже принял за наркоторговца, ведь якобы именно на него жаловалась соседка. И хотя на этот раз обошлось без ограбления, но и на этого мужчину злоумышленник тоже натравил пса, который также нанес потерпевшему травмы. Затем сам преступник избил потерпевшего.

Что решил суд

Суд на основе рассмотрения данных следствия и вещественных доказательств не принял во внимание аргументы защитника подсудимого, что у него не было злого умысла и он не хотел совершать ограбление. Поэтому суд вынес приговор в виде восьми лет лишения свободы с конфискацией 1/4 части имущества.

Напомним, что в Черновцах осудили военнослужащего, который незаконно хранил гранаты, а затем взорвал одну из них в чужой квартире.

Также мы писали, что львовянин стал свидетелем жестокого убийства женщины, о котором не сообщил в полицию.

суд правосудие ограбление Житомирская область

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