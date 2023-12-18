Взрывы в Кременчуге 18 декабря - что известно

В Кременчуге раздался повторный взрыв
В Кременчуге Полтавской области вечером 18 декабря произошел повторный взрыв. Ранее в ОВА сообщали о взрыве на местном предприятии.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Взрывы в Кременчуге 18 декабря
"Снова был слышен взрыв. Сохраняйте спокойствие", — говорится в сообщении.
В то же время в Telegram-канале ПОЛТАВА СИРЕНА показали фото повреждений в результате взрыва.
Отмечается, что в некоторых подъездах вылетели окна.
"На этот раз было громче, чем предыдущий", — написали там.
Напомним, что вечером 18 декабря, в Кременчуге Полтавской области раздался взрыв. Воздушная тревога официально в области не объявлялась, однако сирены в городе включили.
Также мы писали, что в Полтавской ОВА отметили, что слышавшие в Кременчуге звуки — это взрыв, который произошел на одном из промышленных объектов.
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