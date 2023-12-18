Вибухи в Кременчуці 18 грудня — що відомо

У Кременчуці пролунав повторний вибух
У Кременчуці Полтавської області увечері 18 грудня стався повторний вибух. Раніше в ОВА повідомляли про вибух на місцевому підприємстві.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Вибухи в Кременчуці 18 грудня
"Знов було чутно вибух. Зберігайте спокій", — йдеться у повідомленні.
Водночас у Telegram-каналі ПОЛТАВА СИРЕНА показали фото пошкоджень внаслідок вибуху.
Зазначається, що в деяких під'їздах повилітали вікна.
"Цього разу було гучніше, ніж попередній", — написали там.
Нагадаємо, що ввечері 18 грудня у Кременчуці Полтавської області пролунав вибух. Повітряна тривога офіційно в області не оголошувалася, однак сирени у місті увімкнули.
Також ми писали, у Полтавській ОВА зазначили, що звуки, які чули у Кременчуці, — це вибух, який стався на одному з промислових об’єктів.
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