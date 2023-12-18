Вибухи в Кременчуці 18 грудня — що відомо

Вибух у небі. Ілюстративне фото: соцмережі

У Кременчуці Полтавської області увечері 18 грудня стався повторний вибух. Раніше в ОВА повідомляли про вибух на місцевому підприємстві.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Читайте також:

Вибухи в Кременчуці 18 грудня

"Знов було чутно вибух. Зберігайте спокій", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Х Кременчук

Скриншот допису Труха Полтава

Водночас у Telegram-каналі ПОЛТАВА СИРЕНА показали фото пошкоджень внаслідок вибуху.

Зазначається, що в деяких під'їздах повилітали вікна.

"Цього разу було гучніше, ніж попередній", — написали там.

Вибите вікно внаслідок вибуху. Фото: ПОЛТАВА СИРЕНА

Нагадаємо, що ввечері 18 грудня у Кременчуці Полтавської області пролунав вибух. Повітряна тривога офіційно в області не оголошувалася, однак сирени у місті увімкнули.

Також ми писали, у Полтавській ОВА зазначили, що звуки, які чули у Кременчуці, — це вибух, який стався на одному з промислових об’єктів.