Ракетный удар по Кривому Рогу 27 сентября — новое количество травмированных

В Кривом Роге возросло количество пострадавших после ракетного удара
В Днепропетровской ОВА обновили данные по количеству пострадавших в Кривом Роге в результате ракетного удара. Также известно, в каком они состоянии.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Атака РФ на Кривой Рог
Сергей Лысак заявил, что по состоянию на 12:21 в Кривом Роге уже пять человек обратились за медицинской помощью в результате российского ракетного удара.
Двое из них были госпитализированы, а трое будут лечиться дома.
Отметим, что в соцсетях показали фото последствий удара оккупантов по Кривому Рогу.
Напомним, оккупанты попали по административному зданию в Кривом Роге. Выяснилось, что это было управление полиции. Кроме того, также разрушение есть и в жилых домах жильцов, повреждены автомобили.
Читайте Новини.LIVE!