Ракетный удар по Кривому Рогу 27 сентября — новое количество травмированных

Последствия российской атаки по Кривому Рогу. Фото: Днепропетровская областная прокуратура

В Днепропетровской ОВА обновили данные по количеству пострадавших в Кривом Роге в результате ракетного удара. Также известно, в каком они состоянии.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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Сергей Лысак заявил, что по состоянию на 12:21 в Кривом Роге уже пять человек обратились за медицинской помощью в результате российского ракетного удара.

Двое из них были госпитализированы, а трое будут лечиться дома.

Сообщение Сергея Лысака. Фото: скриншот

Отметим, что в соцсетях показали фото последствий удара оккупантов по Кривому Рогу.

Изуродованная машина в Кривом Роге. Фото: На Часі

Последствия российского ракетного удара по Кривому Рогу. Фото: На Часі

Напомним, оккупанты попали по административному зданию в Кривом Роге. Выяснилось, что это было управление полиции. Кроме того, также разрушение есть и в жилых домах жильцов, повреждены автомобили.